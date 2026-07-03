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Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Știința și distracția se unesc într-un mod cu totul special și misterios alături de Profesorii Trăsniți! De această dată, cei mici sunt invitați să descopere o serie de experimente „spooky”, pline de culoare, reacții surprinzătoare și efecte spectaculoase. Dincolo de momentele distractive și ușor înfricoșătoare, copiii au ocazia să înțeleagă fenomene științifice explicate pe înțelesul lor, într-o atmosferă interactivă și plină de energie.
Vineri, 03.07.2026, 11:34
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Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:56 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:25 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:32 Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:30 Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:24 Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:38 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:23 Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:14 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:05 GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 07:05 Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 06:10
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