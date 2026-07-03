Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Știința și distracția se unesc într-un mod cu totul special și misterios alături de Profesorii Trăsniți! De această dată, cei mici sunt invitați să descopere o serie de experimente „spooky”, pline de culoare, reacții surprinzătoare și efecte spectaculoase. Dincolo de momentele distractive și ușor înfricoșătoare, copiii au ocazia să înțeleagă fenomene științifice explicate pe înțelesul lor, într-o atmosferă interactivă și plină de energie.

Vineri, 03.07.2026, 11:34