Super Neatza. Teama de schimbare și siguranța financiară. De ce rămânem la același job

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Schimbarea locului de muncă poate fi o decizie dificilă, chiar și atunci când simțim că avem nevoie de o nouă provocare profesională. Teama de necunoscut, siguranța financiară și incertitudinea legată de viitor ne pot face să amânăm această decizie. Raluca Dumintra, reprezentantă a unei platforme de joburi, vorbește despre motivele pentru care ne este greu să facem o schimbare în carieră și despre factorii care ne influențează alegerile profesionale.

Marti, 13.10.2026, 08:44