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Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Magitot a adus magia, dar și porția de umor direct în platou! Cunoscutul iluzionist a pregătit o serie de trucuri spectaculoase și interactive, reușind să îi lase cu gura căscată pe toți cei prezenți. De la numere clasice reinterpretate în stilul său caracteristic, plin de comedie, până la momente de mentalism greu de explicat, Magitot demonstrează încă o dată de ce este unul dintre cei mai iubiți magicieni din România.
Joi, 09.07.2026, 12:17
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Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:25 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:22 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:14 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:58 Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:00 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:59 Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:56 Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:53 Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:54
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