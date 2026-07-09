Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Magitot a adus magia, dar și porția de umor direct în platou! Cunoscutul iluzionist a pregătit o serie de trucuri spectaculoase și interactive, reușind să îi lase cu gura căscată pe toți cei prezenți. De la numere clasice reinterpretate în stilul său caracteristic, plin de comedie, până la momente de mentalism greu de explicat, Magitot demonstrează încă o dată de ce este unul dintre cei mai iubiți magicieni din România.

Joi, 09.07.2026, 12:17