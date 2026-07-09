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Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, explică în detaliu când și de ce pot deveni periculoase înțepăturile de insecte. Medicul atrage atenția asupra semnelor de alarmă care ar trebui să ne trimită de urgență la spital, cum se face diferența între o reacție locală normală și o infecție sau o reacție alergică severă (șoc anafilactic).
Joi, 09.07.2026, 09:58
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Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:00 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:59 Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:56 Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:53 Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:00
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