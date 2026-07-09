Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, explică în detaliu când și de ce pot deveni periculoase înțepăturile de insecte. Medicul atrage atenția asupra semnelor de alarmă care ar trebui să ne trimită de urgență la spital, cum se face diferența între o reacție locală normală și o infecție sau o reacție alergică severă (șoc anafilactic).

Joi, 09.07.2026, 09:58