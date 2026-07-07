Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor

Cum arată Corina Caciuc în costum de baie, la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile din vacanță au atras atenția fanilor
Corina Caciuc a atras atenția în mediul online după ce a publicat mai multe imagini din vacanța petrecută alături de Laurențiu Reghecampf. La 34 de ani și după două nașteri, partenera antrenorului de fotbal și-a surprins urmăritorii cu apariția sa în costum de baie, demonstrând că se află într-o formă fizică foarte bună.
Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri
Deși preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului și are un profil privat pe rețelele sociale, Corina împărtășește din când în când imagini din momentele importante ale vieții sale. De această dată, ea a publicat fotografii realizate la malul mării, unde se bucură de câteva zile de relaxare.
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În imaginile postate, Corina apare purtând un costum de baie negru din două piese, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare și bijuterii discrete. Fotografiile, în care apare alături de o prietenă, au fost apreciate de urmăritorii săi și au atras numeroase reacții în mediul online.
La rândul său, Laurențiu Reghecampf a publicat câteva imagini din aceeași vacanță, semn că cei doi profită din plin de timpul petrecut împreună, departe de agitația de zi cu zi.
Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă fericită
Vacanța vine după un moment important din viața familiei. Luna trecută, Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf și-au botezat fiul cel mic, Landon, eveniment pe care l-au sărbătorit alături de familie și de persoanele apropiate.
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De-a lungul relației, cei doi au preferat să fie discreți și să își expună rar viața personală. Chiar dacă este activă în mediul online, Corina își păstrează contul de Instagram privat și alege cu atenție imaginile pe care le face publice.
Fotografiile din vacanță sunt printre puținele momente pe care logodnica lui Laurențiu Reghecampf a decis să le împărtășească urmăritorilor săi, iar apariția sa în costum de baie nu a trecut neobservată.Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani...