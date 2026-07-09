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Summer Star dă tonul verii la Antena Stars

Summer Star dă tonul verii la Antena Stars. Din 20 iulie, de la ora 13.00.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 12:09 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 12:10
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Emisiunea Summer Star va putea fi urmărită începând cu data de 20 iulie, de la ora 13.00, pe Antena Stars. | Antena Stars
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Antena Stars dă startul celui mai efervescent proiect al verii. Summer Star, formatul estival al postului, revine pe micile ecrane zilnic, de luni până duminică, între orele 13:00 și 18:00, transformând după-amiezile de vară într-o experiență plină de energie, informație și divertisment.

Summer Star dă tonul verii la Antena Stars

Conceput ca un magazin de vară, Summer Star îmbină actualitatea mondenă cu subiecte de interes pentru întreaga familie, povești inspiraționale, invitați speciali, materiale exclusive, rubrici interactive și momente de relaxare. De la sănătate, nutriție și beauty, până la modă, călătorii, cooking, muzică live și cele mai comentate subiecte din online, show-ul promite să aducă publicului, zi de zi, conținut divers și invitați surpriză.

Gazdele Summer Star vor fi Andreea Frătilă și Cătălin Cazacu, cei care vor deschide fiecare ediție în primele două săptămâni ale proiectului. Ulterior, din 3 august, Andrei Ștefănescu va prelua rolul de coprezentator alături de Andreea Frățilă. Atmosfera de vacanță va fi completată şi de Chef Horia Manea, care va găti live în cooking corner-ul amenajat în aer liber, dar şi de Patricia Ionică, responsabilă de cele mai importante știri şi subiecte din social media.

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Cu invitați speciali, rubrici dinamice și multă voie bună, Summer Star promite să fie destinația preferată a telespectatorilor în această vară şi să ofere, în fiecare după-amiază, mixul perfect dintre informație utilă și divertisment.

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Astfel, Andreea Frăţilă declară „Mă bucur tare mult să revin și vara aceasta la Summer Star! Abia aștept să petrecem împreună, de luni până duminică, câte cinci ore pline de energie, distracție și informații utile. Vom avea invitați speciali, cele mai noi trenduri, rețete savuroase de sezon, sfaturi de beauty, fashion și nutriție, dar și multe surprize și momente de neuitat. Sunt convinsă că va fi o vară spectaculoasă și vă aștept să ne bucurăm împreună de fiecare ediție a Summer Star!.

De asemenea, Cătălin Cazacu spune „Mă bucur foarte tare că din nou am șansa de a fi în echipa Antena Stars. Sufletește, nu am plecat niciodată, ci doar am luat o pauză. Dar m-am întors și de abia aștept să petrecem o vară plină de distracție. Summer Star este unul dintre proiectele mele de suflet, o emisiune estivală care aduce voie bună în casele oamenilor. Mai mult, avem oportunitatea de a sta atât de multe ore, în fiecare zi, împreună. Vă aştept din 20 iulie!.

Mai mult, şi Andrei Ştefănescu afirmă: „Abia aștept să începem ediția de vară. Mă bucur că este și Cătălin alături de noi. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că încă le pot face pe toate. Să ne vedem cu bine din august. Le urez succes și colegilor mei, iar celor care s-au uitat la noi anul trecut, să se uite și anul acesta, pentru că dacă nu, vor pierde umor, discuții frumoase, invitați speciali, muzică bună!.

Emisiunea Summer Star va putea fi urmărită începând cu data de 20 iulie, de la ora 13.00, pe Antena Stars.

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