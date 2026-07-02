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Super Neatza. World Cup News 2026: Anglia - RD Congo 2-1, Belgia - Senegal 3-2 și SUA - Bosnia

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Joi, 02.07.2026, 09:18
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Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Oana Nan, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Oana Nan, câștigătoarea zilei

Logo show Joi, 02.07.2026, 10:07 Super Neatza. Cum evităm capcanele cazărilor fictive din online

Super Neatza. Cum evităm capcanele cazărilor fictive din online

Logo show Joi, 02.07.2026, 09:26 Super Neatza. La mulți ani, Alina!

Super Neatza. La mulți ani, Alina!

Logo show Joi, 02.07.2026, 09:21 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Privim cu mai mulltă detașare tensiunile din ultima perioadă

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Privim cu mai mulltă detașare tensiunile din ultima perioadă

Logo show Joi, 02.07.2026, 09:19 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi şi intensificări ale vântului în toată țara

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi şi intensificări ale vântului în toată țara

Logo show Joi, 02.07.2026, 09:06 Balogun a fost eliminat, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR | SUA - Bosnia

Balogun a fost eliminat, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR | SUA - Bosnia

Joi, 02.07.2026, 04:00 Balogun a deschis scorul cu un șut din interiorul careului (min. 45)| SUA - Bosnia

Balogun a deschis scorul cu un șut din interiorul careului (min. 45)| SUA - Bosnia

Joi, 02.07.2026, 04:00 Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal

Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal

Joi, 02.07.2026, 01:00 Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal

Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal

Joi, 02.07.2026, 01:00 Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal

Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal

Joi, 02.07.2026, 00:00 Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal

Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal

Miercuri, 01.07.2026, 23:10 Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo

Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo

Miercuri, 01.07.2026, 20:40
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