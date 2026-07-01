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Super Neatza. World Cup News 2026: Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2, Mexic - Ecuador 2-0

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Miercuri, 01.07.2026, 08:45
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Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:58 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:51 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:26 Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00 Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00 Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia

Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia

Miercuri, 01.07.2026, 01:00 Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia

Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia

Miercuri, 01.07.2026, 01:00 Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia

Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia

Miercuri, 01.07.2026, 00:00 Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia

Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia

Marti, 30.06.2026, 21:00 GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia

GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia

Marti, 30.06.2026, 20:45 ”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 30.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Marti, 30.06.2026, 19:00
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