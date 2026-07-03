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Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Vineri, 03.07.2026, 09:14
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Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:23 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:05 GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 07:05 Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 06:10 Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:55 GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:20 GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 02:15 Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria

Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria

Joi, 02.07.2026, 23:00 Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria

Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria

Joi, 02.07.2026, 22:00 „S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:56
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