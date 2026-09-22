Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe ce s-au calificat la jocul de amuletă

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. După ce au primit instrucțiunile pentru prima probă, echipele au pornit în cursă. Competiția a fost strânsă, iar concurenții au încercat să ajungă cât mai repede la Irina Fodor pentru a-și asigura locul în jocul de amuletă. Prima echipă care s-a calificat a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două au fost urmate de Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, care au reușit să obțină cel de-al doilea loc disponibil.

Marti, 22.09.2026, 21:30