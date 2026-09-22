Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Moment tensionat între Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. Trei echipe au ajuns în fața Irinei Fodor, pregătite pentru o nouă provocare. Prezentatoarea le-a explicat concurenților regulile și le-a dezvăluit ce aveau de făcut pentru a pune mâna pe amuleta pusă în joc. Mirela și Oana, Loredana și Anamaria, dar și Gabi și Alin s-au luptat pentru amuletă. Iată cine a câștigat!

Marti, 22.09.2026, 21:49