Asia Express 2026. Valerie Lungu a cedat în fața presiunii! Ce a făcut-o să răbufnească în fața camerelor

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dat până acum dovadă de curaj și determinare, însă presiunea competiției începe să-și spună cuvântul. În fața camerelor, concurenta și-a exprimat nervii și frustrarea, mărturisind că ajunsese într-un punct în care nu se mai înțelegea nici măcar pe ea.

Marti, 22.09.2026, 22:30