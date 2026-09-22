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Asia Express 2026. Valerie Lungu a cedat în fața presiunii! Ce a făcut-o să răbufnească în fața camerelor

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dat până acum dovadă de curaj și determinare, însă presiunea competiției începe să-și spună cuvântul. În fața camerelor, concurenta și-a exprimat nervii și frustrarea, mărturisind că ajunsese într-un punct în care nu se mai înțelegea nici măcar pe ea.
Marti, 22.09.2026, 22:30
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Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea mică și scapă de cursa de la ultima șansă

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea mică și scapă de cursa de la ultima șansă

Logo show Marti, 22.09.2026, 23:35 Asia Express 2026. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, luate la autostop de un regizor de film: Vrem să ne facem actrițe

Asia Express 2026. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, luate la autostop de un regizor de film: Vrem să ne facem actrițe

Logo show Marti, 22.09.2026, 23:28 Asia Express 2026. Loredana și Anamaria au avut emoții în timpul unei probei de pescuit pentru cormorani: „Aveți crocodili aici?”

Asia Express 2026. Loredana și Anamaria au avut emoții în timpul unei probei de pescuit pentru cormorani: „Aveți crocodili aici?”

Logo show Marti, 22.09.2026, 22:49 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Moment tensionat între Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Moment tensionat între Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Logo show Marti, 22.09.2026, 21:49 Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe ce s-au calificat la jocul de amuletă

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe ce s-au calificat la jocul de amuletă

Logo show Marti, 22.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Concurenții luptă pentru un avantaj important! Irina Fodor: Veți putea obține trei aparate de tradus în timp real!

Asia Express 2026. Concurenții luptă pentru un avantaj important! Irina Fodor: Veți putea obține trei aparate de tradus în timp real!

Logo show Marti, 22.09.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Marius Urzică, la Lucrarea de Control! Cătălin Măruță: „Ai spus vreodată că nu mai poți?”

Furnicuțele 2026. Marius Urzică, la Lucrarea de Control! Cătălin Măruță: „Ai spus vreodată că nu mai poți?”

Logo show Marti, 22.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid a fost Marius Urzică

Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid a fost Marius Urzică

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Mesajul omului care l-a descoperit pe Marius Urzică! Josef Ferencz, adevărul despre cariera campionului

Furnicuțele 2026. Mesajul omului care l-a descoperit pe Marius Urzică! Josef Ferencz, adevărul despre cariera campionului

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:43 Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i spune soția

Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i spune soția

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Marius Urzică, confesiuni despre fiul cel mare, Andrei! Cum se înțelege cu băiatul din prima căsnicie

Furnicuțele 2026. Marius Urzică, confesiuni despre fiul cel mare, Andrei! Cum se înțelege cu băiatul din prima căsnicie

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:26 Furnicuțele 2026. Ce face Marius Urzică cel mai mult pe telefon? Soția l-a dat de gol

Furnicuțele 2026. Ce face Marius Urzică cel mai mult pe telefon? Soția l-a dat de gol

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:17
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