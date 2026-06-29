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Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Adina Lăcătușu se află la Mănăstirea Cașin din București, unde părintele Gabriel Cazacu vorbește despre viața și misiunea celor doi mari apostoli. Aflăm cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ce rol au avut în răspândirea creștinismului și care sunt tradițiile și obiceiurile păstrate de credincioși în această importantă sărbătoare religioasă.
Luni, 29.06.2026, 12:14
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Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:21 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:20 Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:11 Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:22 Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:18 Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 23:00 Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 22:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:46 Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:42 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:39 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:37
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