Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Adina Lăcătușu se află la Mănăstirea Cașin din București, unde părintele Gabriel Cazacu vorbește despre viața și misiunea celor doi mari apostoli. Aflăm cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ce rol au avut în răspândirea creștinismului și care sunt tradițiile și obiceiurile păstrate de credincioși în această importantă sărbătoare religioasă.

Luni, 29.06.2026, 12:14