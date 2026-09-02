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O rețetă inspirată din bucătăria italiană, pregătită de Chef Nicolai Tand: ravioli cu pui și sos de salvie

Există preparate care transformă ingredientele obișnuite într-o experiență aparte. Ravioli se numără printre ele.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 09:55 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 10:03
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Deși necesită puțin mai mult timp decât o porție clasică de paste, satisfacția vine din fiecare etapă, de la pregătirea aluatului până la sosul care le completează perfect.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 1 septembrie, Chef Nicolai Tand a propus o rețetă de ravioli cu pui și sos de salvie, un preparat care aduce împreună textura delicată a pastelor proaspete, o umplutură cremoasă și un sos simplu, dar plin de aromă.

La baza rețetei se află pieptul de pui, completat de ricotta și parmezan, ingrediente care transformă umplutura într-o compoziție fină și echilibrată. Este genul de preparat care poate fi pregătit pentru o masă liniștită în familie, dar care arată suficient de bine și pentru o ocazie specială.

Când ingredientele simple construiesc un preparat elegant

Farmecul acestei rețete stă în echilibru. Aluatul proaspăt are un gust discret, care lasă loc umpluturii să fie în prim-plan. Pieptul de pui aduce consistență, în timp ce ricotta și parmezanul oferă cremozitate și profunzime.

La final, sosul de salvie completează preparatul fără să îl acopere. Untul, salvia și puțin vin alb se transformă într-un sos catifelat, în care aromele rămân clare și elegante. Este genul de combinație care demonstrează că nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a obține un rezultat spectaculos.

Ravioli cu pui și sos de salvie, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Prepararea raviolilor poate părea complicată la început, însă rețeta este construită din pași simpli și ingrediente accesibile.

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină

3 ouă mari

1 lingură ulei de măsline

1 praf de sare

Pentru umplutură

350 g piept de pui de la Măcelăriile PENNY

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi

20 g unt

40 g parmezan ras

80 g ricotta

1 lingură pătrunjel tocat

sare și piper

puțină nucșoară rasă

Pentru sosul de salvie

100 g unt

12–15 frunze de salvie

50 ml vin alb sec

40 g parmezan ras

sare și piper

câteva picături de zeamă de lămâie (opțional)

Cum se prepară ravioli cu pui și sos de salvie

Aluatul se prepară din făină, ouă, ulei și sare și se frământă până devine elastic. După ce se odihnește aproximativ 30 de minute, este gata pentru întindere.

Pentru umplutură, ceapa se călește în unt, apoi se adaugă usturoiul și pieptul de pui de la Măcelăriile PENNY. După ce carnea este bine gătită și s-a răcit ușor, se mixează împreună cu ricotta, parmezanul, pătrunjelul și un praf de nucșoară, până se obține o compoziție omogenă.

Aluatul se întinde în foi subțiri, iar umplutura se porționează uniform. Se acoperă cu a doua foaie și se formează raviolii, care se fierb câteva minute în apă cu sare, până se ridică la suprafață.

Separat, pentru sos, untul se topește și se aromatizează cu frunzele de salvie. Se adaugă vinul alb, puțină apă de la paste și parmezanul, iar amestecul se transformă într-un sos fin și cremos. Raviolii se adaugă direct în sos și se servesc imediat.

Un preparat bun începe cu ingrediente atent alese

În rețetele cu carne, calitatea ingredientelor se simte imediat. Carnea de pui trebuie să fie fragedă și gustoasă, pentru a susține restul aromelor fără să le domine.

În Măcelăriile PENNY, carnea proaspătă este selectată cu grijă și pusă în valoare prin experiența măcelarilor care cunosc particularitățile fiecărui tip de preparat. Colaborările dezvoltate cu măcelării românești încă din 2013 au contribuit la construirea unei oferte variate, adaptate atât rețetelor de zi cu zi, cât și preparatelor care cer mai multă atenție la detalii.

Ravioli cu pui și sos de salvie este un exemplu bun de rețetă care pornește de la ingrediente simple și ajunge la un rezultat elegant, în care fiecare componentă își găsește locul în farfurie.

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