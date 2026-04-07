O rețetă pentru mesele din timpul săptămânii de Chef Nicolai Tand: chiftele de porc învelite în vinete, cu sos de roșii și orez

Gătitul zilnic reprezintă uneori un adevărat exercițiu de echilibru între timp, gust și consistență.

Pentru cei cu un program încărcat, dar care nu vor să renunțe la mesele gătite acasă, rețetele simple, ușor de adaptat, sunt cele mai căutate. În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 7 aprilie, Chef Nicolai Tand a propus o astfel de soluție: chiftele de porc învelite în vinete, acompaniate de sos de roșii și orez. Un preparat conceput pentru persoanele ocupate, care doresc o mâncare consistentă, echilibrată și ușor de integrat într-un program aglomerat.

Rețeta pornește de la ingrediente accesibile și pune accent pe carnea de porc proaspătă, provenită din Măcelăriile PENNY, aleasă special pentru preparate gătite lent, la cuptor. Este un fel de mâncare care se adaptează ușor nevoilor din timpul săptămânii și funcționează excelent și ca meal prep, fără a-și pierde gustul sau textura.

O combinație simplă, dar eficientă la cuptor

Carnea de porc asigură consistență și sațietate, în timp ce vinetele adaugă o textură moale și absorb sosul, legând toate aromele. Gătite la cuptor, într-un sos simplu de roșii, chiftelele rămân fragede și suculente, chiar și după reîncălzire. Orezul, pregătit simplu, completează farfuria și captează sosul, transformând preparatul într-o masă echilibrată, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Chiftele de porc învelite în vinete, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

În perioadele în care timpul pentru gătit este limitat, rețetele care pot fi preparate din timp devin esențiale. Preparatele gătite la cuptor, în sos, sunt printre cele mai potrivite atunci când vrei să ai mâncare bună pentru mai multe zile.

Ingrediente

1. Pentru chiftele 600 g carne tocată de porc de la Măcelăriile PENNY

1 ou

2 căței de usturoi tocați

1 ceapă mică, tocată fin

40 g pesmet

2 linguri lapte

sare și piper

1 linguriță cimbru

2. Pentru vinete

2 vinete mari

sare

ulei pentru prăjit

Pentru sos

500 ml sos de roșii

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

1 frunză de dafin

sare și piper

puțin zahăr, opțional

3. Pentru orez

200 g orez

400 ml apă sau supă de pui

1 lingură unt sau ulei

sare

Cum se prepară chiftelele de porc învelite în vinete?

Vinetele se taie felii subțiri, se sărează și se lasă câteva minute, apoi se șterg și se rumenesc ușor în ulei, până devin flexibile. Între timp, carnea tocată se amestecă cu oul, usturoiul, ceapa, pesmetul înmuiat în lapte și condimentele, până se obține o compoziție omogenă. Din această compoziție se formează chiftele mici, care se așază pe feliile de vinete și se împăturesc sub formă de pachețele.

Pentru sos, usturoiul se călește ușor în ulei de măsline, apoi se adaugă sosul de roșii, frunza de dafin și condimentele, iar totul se lasă la fiert câteva minute. Într-o tavă, se pune un strat de sos, se așază chiftelele învelite în vinete, apoi se acoperă cu restul sosului și se dau la cuptor până devin fragede și bine legate.

Separat, orezul se fierbe simplu, apoi se afânează cu puțin unt sau ulei. Servit alături de chiftele, completează preparatul și adună sosul, transformând masa într-una echilibrată, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

O cină simplă, bazată pe carne proaspătă

Atunci când gătești cu carne, mai ales pentru mai multe zile, prospețimea este esențială. Carnea proaspătă influențează direct gustul și textura finală a preparatului, mai ales în rețetele gătite lent și reîncălzite ulterior. În Măcelăriile PENNY, carnea proaspătă este selectată cu grijă pentru a fi integrată ușor în rețete de zi cu zi, de la preparate rapide până la mâncăruri gătite la cuptor. Sortimentul variat de carne oferă flexibilitate și posibilitatea de a adapta mesele în funcție de preferințe și de timpul disponibil. Parteneriatele Penny cu măcelarii românești continuă să aducă în magazine carne proaspătă, alături de experiența și priceperea celor care lucrează zi de zi cu acest ingredient. Este o combinație care face diferența, mai ales atunci când vrei să gătești simplu, fără compromisuri, și să ai mâncare bună pentru întreaga săptămână.