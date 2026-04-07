O rețetă pentru mesele din timpul săptămânii de Chef Nicolai Tand: chiftele de porc învelite în vinete, cu sos de roșii și orez

Gătitul zilnic reprezintă uneori un adevărat exercițiu de echilibru între timp, gust și consistență.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 13:22 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 13:43

Pentru cei cu un program încărcat, dar care nu vor să renunțe la mesele gătite acasă, rețetele simple, ușor de adaptat, sunt cele mai căutate. În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 7 aprilie, Chef Nicolai Tand a propus o astfel de soluție: chiftele de porc învelite în vinete, acompaniate de sos de roșii și orez. Un preparat conceput pentru persoanele ocupate, care doresc o mâncare consistentă, echilibrată și ușor de integrat într-un program aglomerat.

Rețeta pornește de la ingrediente accesibile și pune accent pe carnea de porc proaspătă, provenită din Măcelăriile PENNY, aleasă special pentru preparate gătite lent, la cuptor. Este un fel de mâncare care se adaptează ușor nevoilor din timpul săptămânii și funcționează excelent și ca meal prep, fără a-și pierde gustul sau textura.

O combinație simplă, dar eficientă la cuptor

Carnea de porc asigură consistență și sațietate, în timp ce vinetele adaugă o textură moale și absorb sosul, legând toate aromele. Gătite la cuptor, într-un sos simplu de roșii, chiftelele rămân fragede și suculente, chiar și după reîncălzire. Orezul, pregătit simplu, completează farfuria și captează sosul, transformând preparatul într-o masă echilibrată, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Chiftele de porc învelite în vinete, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

În perioadele în care timpul pentru gătit este limitat, rețetele care pot fi preparate din timp devin esențiale. Preparatele gătite la cuptor, în sos, sunt printre cele mai potrivite atunci când vrei să ai mâncare bună pentru mai multe zile.

Ingrediente

1. Pentru chiftele 600 g carne tocată de porc de la Măcelăriile PENNY

  • 1 ou
  • 2 căței de usturoi tocați
  • 1 ceapă mică, tocată fin
  • 40 g pesmet
  • 2 linguri lapte
  • sare și piper
  • 1 linguriță cimbru

2. Pentru vinete

  • 2 vinete mari
  • sare
  • ulei pentru prăjit

Pentru sos

  • 500 ml sos de roșii
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 2 căței de usturoi
  • 1 frunză de dafin
  • sare și piper
  • puțin zahăr, opțional

3. Pentru orez

  • 200 g orez
  • 400 ml apă sau supă de pui
  • 1 lingură unt sau ulei
  • sare

Cum se prepară chiftelele de porc învelite în vinete?

Vinetele se taie felii subțiri, se sărează și se lasă câteva minute, apoi se șterg și se rumenesc ușor în ulei, până devin flexibile. Între timp, carnea tocată se amestecă cu oul, usturoiul, ceapa, pesmetul înmuiat în lapte și condimentele, până se obține o compoziție omogenă. Din această compoziție se formează chiftele mici, care se așază pe feliile de vinete și se împăturesc sub formă de pachețele.

Pentru sos, usturoiul se călește ușor în ulei de măsline, apoi se adaugă sosul de roșii, frunza de dafin și condimentele, iar totul se lasă la fiert câteva minute. Într-o tavă, se pune un strat de sos, se așază chiftelele învelite în vinete, apoi se acoperă cu restul sosului și se dau la cuptor până devin fragede și bine legate.

Separat, orezul se fierbe simplu, apoi se afânează cu puțin unt sau ulei. Servit alături de chiftele, completează preparatul și adună sosul, transformând masa într-una echilibrată, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

O cină simplă, bazată pe carne proaspătă

Atunci când gătești cu carne, mai ales pentru mai multe zile, prospețimea este esențială. Carnea proaspătă influențează direct gustul și textura finală a preparatului, mai ales în rețetele gătite lent și reîncălzite ulterior. În Măcelăriile PENNY, carnea proaspătă este selectată cu grijă pentru a fi integrată ușor în rețete de zi cu zi, de la preparate rapide până la mâncăruri gătite la cuptor. Sortimentul variat de carne oferă flexibilitate și posibilitatea de a adapta mesele în funcție de preferințe și de timpul disponibil. Parteneriatele Penny cu măcelarii românești continuă să aducă în magazine carne proaspătă, alături de experiența și priceperea celor care lucrează zi de zi cu acest ingredient. Este o combinație care face diferența, mai ales atunci când vrei să gătești simplu, fără compromisuri, și să ai mâncare bună pentru întreaga săptămână.

Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă pentru masa de ...
AS.ro Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Observatornews.ro Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
Antena 3 Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Citește și
Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă pentru masa de Florii
Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Tartă tip cake cu pere din compot, desertul aromat pregătit de Chef Nicolai Tand la Neatza
Tartă tip cake cu pere din compot, desertul aromat pregătit de Chef Nicolai Tand la Neatza
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
