Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă pentru masa de Florii

Această zi specială marchează, pentru mulți, momentul în care peștele devine vedeta mesei.

Când alegi o rețetă potrivită pentru această sărbătoare, adesea trebuie să găsești un echilibru: să fie gustoasă, atrăgătoare vizual, dar și simplu de preparat și accesibilă.

În ediția Super Neatza de Weekend din 5 aprilie, Chef Nicolai Tand a prezentat o astfel de soluție: rillettes de macrou afumat, acompaniate de roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, un aperitiv care pornește de la ingrediente de bază și pune accent pe gustul natural al peștelui. Rețeta se bazează pe macroul afumat Gran Mare, un ingredient ușor de utilizat, potrivit atât pentru aperitive, cât și pentru mesele principale în care peștele este ingredientul central. Combinațiile simple sunt ideale în perioadele aglomerate, mai ales când ingredientele sunt ușor de găsit și au un preț accesibil.

De ce funcționează combinația de macrou afumat, mămăligă și verdețuri de primăvară? Macroul afumat are un gust intens, dar echilibrat, care se potrivește perfect cu texturi cremoase și elemente proaspete. În această rețetă, peștele este pregătit sub formă de rillettes, tehnică care evidențiază aroma sa naturală fără a o acoperi. Mămăliga oferă o bază neutră și consistentă, în timp ce maioneza de leurdă, specific sezonului de primăvară, adaugă note verzi, ușor picante și proaspete. Roșiile, pregătite simplu, adaugă aciditate și leagă toate elementele într-un preparat echilibrat.

Rețeta de rillettes de macrou afumat, propusă de Chef Nicolai Tand, este ideală pentru perioadele aglomerate, precum cele dinaintea sărbătorilor, când mulți caută idei rapide de aperitive, pregătibile din timp. Preparatele cu pește afumat sunt foarte apreciate, deoarece necesită intervenție termică minimă și permit combinații variate.

Ingrediente:

1. Pentru rillettes de macrou afumat:

400 g macrou afumat Gran Mare

80–100 g smântână grasă

1 linguriță muștar

Zeama de la ½ lămâie

1 lingură ulei de măsline

Piper negru proaspăt măcinat

Opțional: hrean sau coajă rasă de lămâie

2. Pentru roșii:

2 roșii mari

1 linguriță ulei de măsline

Sare

Busuioc sau pătrunjel

3. Pentru mămăligă:

200 g mălai

800 ml apă

40 g unt

50 g parmezan

Sare

4. Pentru maioneza de leurdă:

1 gălbenuș

1 linguriță muștar

150 ml ulei

O mână de leurdă

1 linguriță zeamă de lămâie

Sare

Mod de preparare:

Macroul afumat se desface în fulgi și se amestecă ușor cu muștarul, zeama de lămâie și uleiul de măsline. Smântâna se adaugă treptat, până se obține o cremă tartinabilă, dar cu o textură fină. Piperul proaspăt măcinat și, opțional, hreanul sau coaja de lămâie, adaugă prospețime și aromă preparatului. Roșiile, decojite și tăiate în cuburi mici, se condimentează simplu cu ulei, sare și verdeață, pentru a păstra gustul curat și proaspăt. Mămăliga se fierbe lent, amestecând constant, apoi se îmbogățește cu unt și parmezan pentru o consistență fină și cremoasă. Maioneza de leurdă se prepară clasic, apoi se mixează cu leurdă și zeamă de lămâie, rezultând un sos verde intens, cu aromă de primăvară. La final, toate elementele se combină pe farfurie, creând un echilibru perfect între gusturi și texturi: afumat, cremos, proaspăt și ușor acrișor.

Acest aperitiv cu pește este ușor de integrat în meniurile de sărbători, fiind o alegere ideală pentru cei care doresc preparate rapide și delicioase. Rețetele de tip rillettes valorifică peștele afumat fără a necesita tehnici complicate, fiind importante calitatea și pregătirea corectă a peștelui, pentru a obține o textură și un gust echilibrat.