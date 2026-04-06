Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă pentru masa de Florii

Rețeta lui Chef Nicolai de rillettes de macrou afumat cu roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, perfectă pentru masa de Florii

Această zi specială marchează, pentru mulți, momentul în care peștele devine vedeta mesei.

Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 13:25 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 13:43

Când alegi o rețetă potrivită pentru această sărbătoare, adesea trebuie să găsești un echilibru: să fie gustoasă, atrăgătoare vizual, dar și simplu de preparat și accesibilă.

În ediția Super Neatza de Weekend din 5 aprilie, Chef Nicolai Tand a prezentat o astfel de soluție: rillettes de macrou afumat, acompaniate de roșii, mămăligă și maioneză de leurdă, un aperitiv care pornește de la ingrediente de bază și pune accent pe gustul natural al peștelui. Rețeta se bazează pe macroul afumat Gran Mare, un ingredient ușor de utilizat, potrivit atât pentru aperitive, cât și pentru mesele principale în care peștele este ingredientul central. Combinațiile simple sunt ideale în perioadele aglomerate, mai ales când ingredientele sunt ușor de găsit și au un preț accesibil.

De ce funcționează combinația de macrou afumat, mămăligă și verdețuri de primăvară? Macroul afumat are un gust intens, dar echilibrat, care se potrivește perfect cu texturi cremoase și elemente proaspete. În această rețetă, peștele este pregătit sub formă de rillettes, tehnică care evidențiază aroma sa naturală fără a o acoperi. Mămăliga oferă o bază neutră și consistentă, în timp ce maioneza de leurdă, specific sezonului de primăvară, adaugă note verzi, ușor picante și proaspete. Roșiile, pregătite simplu, adaugă aciditate și leagă toate elementele într-un preparat echilibrat.

Rețeta de rillettes de macrou afumat, propusă de Chef Nicolai Tand

Rețeta de rillettes de macrou afumat, propusă de Chef Nicolai Tand, este ideală pentru perioadele aglomerate, precum cele dinaintea sărbătorilor, când mulți caută idei rapide de aperitive, pregătibile din timp. Preparatele cu pește afumat sunt foarte apreciate, deoarece necesită intervenție termică minimă și permit combinații variate.

Ingrediente:

1. Pentru rillettes de macrou afumat:

  • 400 g macrou afumat Gran Mare
  • 80–100 g smântână grasă
  • 1 linguriță muștar
  • Zeama de la ½ lămâie
  • 1 lingură ulei de măsline
  • Piper negru proaspăt măcinat
  • Opțional: hrean sau coajă rasă de lămâie

2. Pentru roșii:

  • 2 roșii mari
  • 1 linguriță ulei de măsline
  • Sare
  • Busuioc sau pătrunjel

3. Pentru mămăligă:

  • 200 g mălai
  • 800 ml apă
  • 40 g unt
  • 50 g parmezan
  • Sare

4. Pentru maioneza de leurdă:

  • 1 gălbenuș
  • 1 linguriță muștar
  • 150 ml ulei
  • O mână de leurdă
  • 1 linguriță zeamă de lămâie
  • Sare

Mod de preparare:

Macroul afumat se desface în fulgi și se amestecă ușor cu muștarul, zeama de lămâie și uleiul de măsline. Smântâna se adaugă treptat, până se obține o cremă tartinabilă, dar cu o textură fină. Piperul proaspăt măcinat și, opțional, hreanul sau coaja de lămâie, adaugă prospețime și aromă preparatului. Roșiile, decojite și tăiate în cuburi mici, se condimentează simplu cu ulei, sare și verdeață, pentru a păstra gustul curat și proaspăt. Mămăliga se fierbe lent, amestecând constant, apoi se îmbogățește cu unt și parmezan pentru o consistență fină și cremoasă. Maioneza de leurdă se prepară clasic, apoi se mixează cu leurdă și zeamă de lămâie, rezultând un sos verde intens, cu aromă de primăvară. La final, toate elementele se combină pe farfurie, creând un echilibru perfect între gusturi și texturi: afumat, cremos, proaspăt și ușor acrișor.

colaj chef nicolai tand
+1
Acest aperitiv cu pește este ușor de integrat în meniurile de sărbători, fiind o alegere ideală pentru cei care doresc preparate rapide și delicioase. Rețetele de tip rillettes valorifică peștele afumat fără a necesita tehnici complicate, fiind importante calitatea și pregătirea corectă a peștelui, pentru a obține o textură și un gust echilibrat. Macroul afumat Gran Mare, disponibil în magazinele PENNY, face parte dintr-o gamă de produse din pește concepută pentru a fi ușor de folosit în rețete de zi cu zi. Sub aceeași marcă, se regăsesc diverse tipuri de produse din pește, adaptate atât pentru mese rapide, cât și pentru preparate mai elaborate, fiind soluții utile mai ales în perioadele în care peștele devine ingredientul principal al mesei și timpul petrecut în bucătărie trebuie gestionat eficient.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
