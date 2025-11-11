Tarta cu compot de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate. Cum pregătește chef Nicolai Tand un desert delicios

Chef Nicolai Tand a realizat un desert pentru toate gusturile în ediția de marți, de pe 11 noiembrie 2025, din „Neatza cu Răzvan și Dani”. Iată cum se pregătește o tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate.

Telespectatorii au avut parte de o surpriză plăcută din partea lui chef Nicolai Tand în ediția de marți din „Neatza cu Răzvan și Dani”, de pe 11 noiembrie 2025. De data aceasta, oamenii de acasă au învățat cum să pregătească tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate.

Înainte de a ajunge pe platourile de filmare, chef Nicolai Tand a trecut prin magazinul PENNY, unde a găsit o gamă variată de produse în ediție limitată. Fiecare ingredient ales poate transforma orice masă într-un moment special.

Fie că este vorba despre brânzeturi fine, salam cu trufe, vinuri alese sau carne proaspătă, magazinele PENNY pun la dispoziție o mulțime de produse de calitate și la prețuri accesibile, printre acestea se numără și gama Selection.

După ce a făcut cumpărăturile, bucătarul s-a decis să încânte papilele gustative ale colegilor de emisiune cu un desert realizat doar din ingrediente PENNY. Chef Nicolai Tand a hotărât să surprindă pe toată lumea cu un desert delicios.

Rețeta lui chef Nicolai Tand de tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate

În ediția de marți din „Neatza cu Răzvan și Dani”, chef Nicolai Tand a avut grijă să explice, pas cu pas, cum se realizează tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate. În rândurile de mai jos sunt ingredientele și modul de preparare.

Ingrediente tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate

Pentru a obține patru porți din acest desert este nevoie de următoarele produse:

Pentru bază

• 1 foaie de foietaj (250–300 g)

• 1 ou bătut (pentru uns)

• 1 linguriță zahăr brun (opțional)

Pentru crème pâtissière

• 250 ml lapte integral

• 3 gălbenușuri

• 50 g zahăr

• 20 g amidon de porumb (sau făină fină)

• 1 plic zahăr vanilat sau semințele de la ½ păstaie de vanilie

• 20 g unt

Pentru piersici

• 4 jumătăți de piersici din compot (bine scurse)

• 1–2 linguri din siropul de compot

Pentru topping

• 50 g nuci tocate grosier

• 1 lingură miere

• un praf de sare (sau câteva cristale de sare de mare)

Mod de preparare tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate

Cei care își doresc să realizeze o tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate ca cea făcută de chef Nicolai Tand trebuie să urmeze pașii de mai jos.

1. Pregătirea foietajului

Se încălzește cuptorul la 200°C. Foaia de foietaj se taie în 4 dreptunghiuri (sau cercuri, dacă se dorește o prezentare rotundă) și se așează pe o tavă cu hârtie de copt. Marchează ușor o margine de 1 cm în jurul fiecărei bucăți, fără să tai complet. Se înțeapă centrul cu furculița, ca să nu se umfle și se ung marginile cu ou bătut, iar mai apoi se presară puțin zahăr brun. Coace 15–18 minute, până devin aurii și crocante. Lasă-le să se răcească complet.

2. Crème pâtissière

Pune laptele la încălzit împreună cu vanilia. Într-un bol, bate gălbenușurile cu zahărul, apoi adaugă amidonul. Toarnă laptele fierbinte peste amestec, în fir subțire, amestecând constant. Pune totul înapoi pe foc mic și amestecă până se îngroașă (2–3 minute după primul clocot). Ia de pe foc, adaugă untul și amestecă până se încorporează complet. Acoperă cu folie alimentară lipită direct pe suprafața cremei și las-o la răcit.

3. Piersicile

Taie piersicile felii subțiri (2–3 mm) și tamponează-le cu șervețel, ca să elimini excesul de sirop. Dacă vrei un plus de aromă, le poți rumeni 2 minute într-o tigaie cu o linguriță de unt și puțin sirop de compot, până devin lucioase.

4. Nucile caramelizate

Pune nucile într-o tigaie uscată și lasă-le 1 minut pe foc mediu, ca să se încălzească ușor.

Adaugă mierea și amestecă constant, 1–2 minute, până devin ușor lucioase și caramelizate. Presară sarea, întinde-le pe hârtie de copt și lasă-le să se răcească complet.

5. Asamblarea tartei

Întinde un strat subțire de crème pâtissière în centrul fiecărei baze de foietaj. Așază deasupra felii de piersici, ușor suprapuse, în formă de evantai. Adaugă deasupra câteva nuci caramelizate tocate. (Opțional) unge marginile tartei cu puțin sirop de compot pentru luciu. Servește imediat sau păstrează la frigider până la servire. Poftă bună!