Chef Nicolai Tand a venit cu o idee care a stârnit pofta tuturor – un sandviș reinterpretat în stil japonez, pregătit cu ingrediente simple, dar pline de savoare.

Inspirat de o vizită la Penny, chef-ul a demonstrat că poți aduce un strop de rafinament oriental chiar și în preparatele de zi cu zi, folosind produse românești de calitate.

Rețeta de Sandviș în stil japonez a lui chef Nicolai Tand. Ce ingrediente speciale a folosit

„Mi-era poftă de un sandviș japonez, dar am vrut să-l reinterpretez, așa că am trecut pe la Penny pentru inspirație”, a spus Nicolai zâmbind.

Citește și: Rețeta de vită cu sos de cafea a lui chef Nicolai Tand. Ingredientul inedit care a dat savoare întregului preparat

Întrebat de prezentator ce l-a inspirat, Nicolai Tand răspunde: „Am văzut această conservă de șuncă de la Casa Gustului și mi-am zis că e perfectă pentru un pic de savoare”, a mai spus el.

Chef-ul a preparat, un sandviș japonez împachetat în foi de alge nori, dar i-a adăugat o notă locală prin folosirea șuncii glazurate. Rezultatul? O combinație echilibrată între orezul pentru sushi, omleta japoneză (tamagoyaki) și aroma intensă a șuncii din gama Casa Gustului.

„Am zis să combin orezul pentru sushi, omleta japoneză și șunca glazurată, toate împachetate într-o foaie de nori”, a explicat chef-ul.

„Asta e ideea! Și cu produsele Casa Gustului, știu că am și gust, și calitate. La Penny găsești o gamă variată de mezeluri și conserve cu carne, toate sub aceeași marcă. Gustoase, cu aromele clasice și la un preț atractiv – perfecte pentru orice moment al zilei.”, a mai zis Nicolai.

Citește și: Cremă de cartofi cu cordon bleu. Rețeta lui chef Nicolai Tand care va impresiona și cel mai capricios invitat

Ingrediente necesare pentru rețeta de Sandviș în stil japonez

200 g șuncă la conservă

250 g orez pentru sushi (sau alt orez cu bob rotund)

3 ouă

2 linguri sos de soia

1 lingură zahăr brun

1 lingură ulei de susan (sau floarea soarelui)

2 foi nori (tăiate în jumătate)

sare, piper după gust

opțional: puțin maioneză sau sos teriyaki pentru extra aromă

Mod de preparare

1. Pregătește orezul

Fierbe orezul pentru sushi conform instrucțiunilor (spală-l bine înainte).

După ce e gata, lasă-l să se odihnească 10 minute și, dacă vrei autentic, amestecă cu puțin oțet de orez + zahăr + sare (amestec clasic pentru sushi).

2. Omleta japoneză (Tamagoyaki simplificat)

Bate ouăle cu puțină sare și piper.

Gătește-le într-o tigaie mică, ca o omletă subțire, apoi rulează și taie în bucăți dreptunghiulare de mărimea feliei de șuncă.

3. Șunca

Taie șunca din conservă în 4 felii groase.

Prăjește-le ușor într-o tigaie antiaderentă, apoi adaugă sosul de soia și zahărul brun. Lasă-le să se glaseze 1-2 minute.

4. Asamblarea

Pe o foaie de nori (jumătate de foaie), pune un strat de orez presat (cam cât o felie de șuncă).

Deasupra așază o bucată de șuncă, apoi o felie de omletă.

Pune încă un strat subțire de orez (opțional).

Împachetează cu noriul, strâns ca un mic sandwich.

5. Servirea

Taie marginile dacă vrei un aspect mai îngrijit.

Se servește cald sau la temperatura camerei.

Modul de preparare e simplu: orezul se fierbe și se asezonează ca pentru sushi, ouăle se transformă într-o omletă subțire rulată, iar șunca se glazurează cu sos de soia și zahăr brun până devine lucioasă și aromată. Apoi totul se împachetează în nori și se servește cald sau la temperatura camerei.

Indiferent dacă vrei să pregătești un mic dejun consistent, sandvișurile preferate pentru copii sau o gustare rapidă pentru cei dragi, Casa Gustului de la Penny este alegerea ideală.