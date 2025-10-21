Rețeta de tartar din salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se face rețeta

În ediția de marți, 21 octombrie 2025, a emisiunii Neatza, Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de tartar din salam ardelenesc. Descoperă cum pregătești totul, chiar la tine acasă.

În fiecare săptămână, Chef Nicolai Tand ne surprinde cu tot felul de preparate delicioase și ușor de făcut, care în mod sigur îți fac viața mai frumoasă și mai...savuroas! De data aceasta, el a ales să facă o rețetă de tartar din salam ardelenesc.

Descoperă în rândurile de mai jos cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

În ediția de marți, 21 octombrie 2025, Chef Nicolai Tand a decis să pregătească o rețetă simplă și rapidă de tartar de salam ardelenesc.

„Măi, Bade, am fost la Penny și am dat peste produsele din gama Casa Gustului, așa că m-am tot gândit ce să pregătesc astăzi...Uite ce bunătăți de la Casa Gustului am adus. Azi dimineață, când mă plimbam printre rafturi, am găsit un salam crud-uscat și mi-a venit o idee. Și să vezi ce mi-a copt mintea... Am luat salamul și m-am întrebat: cum pot să duc micul dejun la un alt nivel? Am zis să-l transform într-un tartar din salam ardelenesc – o super gustare pentru dimineață. Cu câteva ingrediente simple – castraveți murați, ceapă roșie, pătrunjel și un strop de ulei de măsline – transformăm un salam bun într-o gustare rafinată", a zis Nicolai Tand.

„Știam că esti plin de idei! Și cu produsele Casa Gustului, ai și savoare, și calitate”, a spus Răzvan Simion.

„Exact! Fiecare produs reunește aromele clasice, gustoase și la un preț atractiv", a fost replica lui Nicolai Tand.

Ingrediente - Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar (4 porții):

200 g salam crud-uscat condimentat (chorizo sau alt salam picant)

2 castraveți murați medii (aprox. 80 g)

1 ceapă mică roșie (sau albă, după preferință)

2 linguri pătrunjel verde tocat fin

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță muștar de Dijon (opțional, pentru un plus de legătură)

piper proaspăt măcinat (sarea doar dacă e nevoie, salamul și murăturile sunt deja sărate)

4 felii de pâine (albă sau integrală)

Mod de preparare- Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand

1. Pregătirea bazei

• Curăță salamul de pieliță și taie-l bucățele mici.

• Toacă-l mărunt cu un cuțit sau dă-l rapid prin robot (dar nu pastă, trebuie să rămână textură).

2. Legumele

• Toacă castraveții murați cubulețe foarte mici.

• Taie ceapa mărunt, aproape ca pentru salată orientală.

• Amestecă-le cu pătrunjelul tocat.

3. Asamblarea tartarului

• Într-un bol, pune salamul tocat și adaugă legumele.

• Stropește cu ulei de măsline și adaugă muștarul (dacă vrei o notă mai legată).

• Amestecă bine și asezonează cu piper proaspăt măcinat. Gustă înainte de a pune sare.

4. Pâinea

• Prăjește feliile de pâine până devin aurii și crocante.

• Poți unge ușor cu puțin ulei de măsline sau freca cu un cățel de usturoi pentru aromă.

5. Servire

• Pune pe fiecare felie de pâine toastată câte o porție de tartar.

• Poți decora cu frunzulițe de pătrunjel sau chiar câteva capere pentru un plus de aciditate.

