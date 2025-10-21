Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Rețeta de tartar din salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se face rețeta

Rețeta de tartar din salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se face rețeta

În ediția de marți, 21 octombrie 2025, a emisiunii Neatza, Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de tartar din salam ardelenesc. Descoperă cum pregătești totul, chiar la tine acasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 15:10 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 17:21

În fiecare săptămână, Chef Nicolai Tand ne surprinde cu tot felul de preparate delicioase și ușor de făcut, care în mod sigur îți fac viața mai frumoasă și mai...savuroas! De data aceasta, el a ales să facă o rețetă de tartar din salam ardelenesc.

Pentru a-și lua ingredientele necesare, îndrăgitul bucătar a mers la Penny, locul în care găsești mereu o varietate de produse proaspete și delicioase.

Descoperă în rândurile de mai jos cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

În ediția de marți, 21 octombrie 2025, Chef Nicolai Tand a decis să pregătească o rețetă simplă și rapidă de tartar de salam ardelenesc.

„Măi, Bade, am fost la Penny și am dat peste produsele din gama Casa Gustului, așa că m-am tot gândit ce să pregătesc astăzi...Uite ce bunătăți de la Casa Gustului am adus. Azi dimineață, când mă plimbam printre rafturi, am găsit un salam crud-uscat și mi-a venit o idee. Și să vezi ce mi-a copt mintea... Am luat salamul și m-am întrebat: cum pot să duc micul dejun la un alt nivel? Am zis să-l transform într-un tartar din salam ardelenesc – o super gustare pentru dimineață. Cu câteva ingrediente simple – castraveți murați, ceapă roșie, pătrunjel și un strop de ulei de măsline – transformăm un salam bun într-o gustare rafinată”, a zis Nicolai Tand.

„Știam că esti plin de idei! Și cu produsele Casa Gustului, ai și savoare, și calitate”, a spus Răzvan Simion.

„Exact! Fiecare produs reunește aromele clasice, gustoase și la un preț atractiv. Găsești tot ce-ți trebuie la Penny – mezeluri, conserve, ingrediente care te inspiră să gătești cu drag, indiferent de momentul zilei”, a fost replica lui Nicolai Tand.

Ingrediente - Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar (4 porții):

  • 200 g salam crud-uscat condimentat (chorizo sau alt salam picant)
  • 2 castraveți murați medii (aprox. 80 g)
  • 1 ceapă mică roșie (sau albă, după preferință)
  • 2 linguri pătrunjel verde tocat fin
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 linguriță muștar de Dijon (opțional, pentru un plus de legătură)
  • piper proaspăt măcinat (sarea doar dacă e nevoie, salamul și murăturile sunt deja sărate)
  • 4 felii de pâine (albă sau integrală)

Mod de preparare- Rețeta de tartar de salam ardelenesc a lui Chef Nicolai Tand

1. Pregătirea bazei

• Curăță salamul de pieliță și taie-l bucățele mici.

• Toacă-l mărunt cu un cuțit sau dă-l rapid prin robot (dar nu pastă, trebuie să rămână textură).

2. Legumele

• Toacă castraveții murați cubulețe foarte mici.

• Taie ceapa mărunt, aproape ca pentru salată orientală.

• Amestecă-le cu pătrunjelul tocat.

3. Asamblarea tartarului

• Într-un bol, pune salamul tocat și adaugă legumele.

• Stropește cu ulei de măsline și adaugă muștarul (dacă vrei o notă mai legată).

• Amestecă bine și asezonează cu piper proaspăt măcinat. Gustă înainte de a pune sare.

4. Pâinea

• Prăjește feliile de pâine până devin aurii și crocante.

• Poți unge ușor cu puțin ulei de măsline sau freca cu un cățel de usturoi pentru aromă.

5. Servire

• Pune pe fiecare felie de pâine toastată câte o porție de tartar.

• Poți decora cu frunzulițe de pătrunjel sau chiar câteva capere pentru un plus de aciditate.

colaj foto cu nicolai tand si razvan simion la neatza cu razvan si dani
+1
Mai multe fotografii

Pentru reușita acestei rețete, Chef Nicolai Tand a ales cele mai proaspete ingrediente de la Penny! Când faci cumpărături, vrei tot ce e mai bun, dar fără să plătești mai mult decât trebuie. În magazinele Penny gâsești o gamă variată de mezeluri și conserve cu carne, toate sub aceeași marcă. Iar prospețimea? E garantată.

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Observatornews.ro Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Cremă de cartofi cu cordon bleu. Rețeta lui chef Nicolai Tand care va impresiona și cel mai capricios invitat
Cremă de cartofi cu cordon bleu. Rețeta lui chef Nicolai Tand care va impresiona și cel mai capricios invitat
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite Catine.ro
Rețeta de chec sărat cu cârnat întreg a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza
Rețeta de chec sărat cu cârnat întreg a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un șir sinistru
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un... Jurnalul
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd Kudika
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026 Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de... Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x