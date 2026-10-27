Un aperitiv care impresionează fără efort: Brie în foietaj cu smochine și nuci, pregătit de Chef Nicolai Tand

Descoperă cum se face rețeta de brie în foietaj cu smochine și nuci, pregătit de Chef Nicolai Tand.

Sunt rețete care sunt spectaculoase încă din momentul în care ajung pe masă. Nu pentru că sunt complicate, ci pentru că aduc împreună câteva ingrediente care se completează perfect. Brânza Brie învelită în foietaj face parte din această categorie. Exteriorul crocant ascunde o brânză cremoasă, iar contrastul dintre dulce și sărat transformă preparatul într-un aperitiv potrivit mesele festive, dar și pentru serile în care vrei să pregătești ceva special pentru cei apropiați.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 27 octombrie, Chef Nicolai Tand propune Brie în foietaj cu smochine și nuci, o rețetă simplă ca execuție, dar cu un rezultat care atrage imediat atenția. Combinația dintre brânza moale, gemul de smochine și nucile crocante este una clasică și apreciată de iubitorii de brânzeturi.

Preparatul poate fi servit ca aperitiv, gustare sau chiar ca parte a unui platou mai generos, fiind genul de rețetă care transformă ingredientele simple într-un moment de răsfăț.

Când contrastele lucrează în aceeași direcție

Farmecul acestei rețete vine din felul în care aromele și texturile se echilibrează reciproc. Brânza Brie devine moale și cremoasă la cuptor, în timp ce foietajul se rumenește și capătă o textură crocantă.

Gemul de smochine aduce dulceață și profunzime, iar nucile oferă un contrast plăcut prin textura lor. Câteva frunze de cimbru și un strop de piper completează preparatul fără să îi schimbe identitatea.

Este una dintre acele combinații care demonstrează că nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a obține un rezultat elegant și echilibrat.

Brie în foietaj cu smochine și nuci, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Preparatul este ușor de realizat și poate fi pregătit în avans, iar înainte de servire trebuie doar introdus în cuptor.

Ingrediente

400 g brânză Brie Milkeria

400 g aluat foietaj

120 g gem de smochine

1 ou

20 g nuci sau nuci pecan, tocate grosier

1 linguriță cimbru proaspăt

1 linguriță miere (opțional)

puțin piper negru proaspăt măcinat

Cum se prepară brânza Brie în foietaj

Brânza se împarte în patru bucăți egale. Foietajul se întinde și se taie în pătrate suficient de mari pentru a îmbrăca fiecare bucată de brânză.

În centrul fiecărui pătrat se pune gem de smochine, câteva bucăți de nucă, puțin cimbru și un praf de piper. Deasupra se așază brânza Brie de la Milkeria, urmată de încă puțin gem de smochine.

Foietajul se împăturește peste brânză și se sigilează bine. După ce pachețelele sunt unse cu ou bătut, se crestează ușor la suprafață și se coc până când devin bine rumenite și aurii.

După coacere, este recomandat să fie lăsate câteva minute înainte de servire, pentru ca interiorul să rămână cremos, fără să curgă imediat.

Brânzeturi pentru toate gusturile și ocaziile

Produsele Milkeria, disponibile în magazinele PENNY, aduc laolaltă o varietate de produse lactate și brânzeturi inspirate din diferite tradiții culinare. De la unt și iaurturi până la brânzeturi cu texturi și arome diverse, acestea pot fi integrate cu ușurință atât în preparate simple, cât și în rețete pentru ocazii speciale.

Diversitatea sortimentelor permite alegerea produsului potrivit pentru fiecare moment al zilei, iar combinația dintre calitate și accesibilitate le transformă într-o opțiune potrivită pentru mesele de zi cu zi. În această rețetă, brânza Brie Milkeria este ingredientul care aduce cremozitatea și personalitatea preparatului, demonstrând că o brânză bună poate deveni vedeta unei mese cu foarte puțin efort.

Brie în foietaj cu smochine și nuci este un exemplu perfect de rețetă care impresionează prin gust și prezentare, fără să necesite tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit.