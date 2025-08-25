Dani Oțil și Răzvan Simion au avut o intrare spectaculoasă la Super Neatza: „Să începem un sezon nou, așa cum îi zicem noi!”

Antena Căutare
Super Neatza cu Răzvan și Dani s-a întors, începând de azi, 25 august 2025, pe micile ecrane, iar porția de voie bună se dublează și distracția din platou nu are limite!

Publicat: Luni, 25 August 2025, 15:04 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 15:16
Telespectatorii au avut parte de un spectacol live, chiar la prima oră a dimineții, iar gazdele emisiunii, Răzvan Simion și Dani Oțil, s-au asigurat că intrarea lor se ridică la nivelul așteptărilor.

O gașcă întreagă i-a așteptat pe cei din spatele micilor ecrane, chiar de la Therme, de unde s-a dat startul noilor ediții ale emisiunii de pe Antena 1 și AntenaPLAY. În fiecare dimineață, de luni până vineri, începând cu ora 8.00, Răzvan Simion și Dani Oțil le pregătesc fanilor show-ului numeroase surprize, provocări și rubrici care oferă informații utile.

Matinalii și-au făcut intrarea la locația de la piscină urcați pe cai, după ce echipa Super Neatza cu Răzvan și Dani a pus în scenă un adevărat show. “Sunt pe cai mari, așa cum spunem de ani de zile, Dani! Bine ați venit în frumoasa emisiune, colegi! Am avut un spectacol desăvârșit, live, la prima oră a dimineții. Bună dimineața tuturor!”, a transmis Răzvan Simion.

Dani Oțil a adăugat: “Să începem un nou sezon, așa cum îi zicem noi! A doua jumătate de sezon este mai scurtă, dar mai grea pentru noi toți, din tot felul de motive. Să nu uitați că începem la căldură și terminăm tocmai de Crăciun și Revelion, când suntem cu gândul la altele. Sper că a fost o vară fructuoasă pentru toți!”

Emisiunea Super Neatza cu Răzvan și Dani poate fi urmărită, de luni până vineri, de la ora 8.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Fanii matinalului pot urmări și Super Neatza de Weekend, în fiecare duminică, de la ora 9.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

