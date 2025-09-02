„Super Neatza Back to school” te provoacă să câștigi premii spectaculoase marca FRF. Regulamentul complet al concursului

„Super Neatza Back to school” îți amintește de prima zi de școală și îți oferă șansa de a câștiga premii inedite acordate de Federația Română de Fotbal! Iată ce surprize au fost pregătite pentru cele mai frumoase amintiri ale telespectatorilor!

Super Neatza a pregătit un nou concurs pentru telespectatorii care urmăresc în fiecare zi cel mai energic matinal, unde diminețile încep mai ușor, iar prezentatorii îi întâmpină cu voie bună pe toți cei care se pregătesc de o nouă zi de muncă și nu numai.

Chiar înainte de începerea noului an școlar, cei de acasă au posibilitatea de a câștiga un rucsac complet echipat cu rechizite Tricolorii by FRF și bilete la meciul România - Canada, care se va juca vineri la ora 21:00 și care va fi live pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Iată ce trebuie să faci pentru a intra în concurs și cum poți câștiga premiile puse în joc în edițiile de 3 și 4 septembrie 2025!

Regulamentul concursului „Super Neatza Back to school”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44A, etaj 4A, zona 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, legal reprezentata prin Mihai Ionita in calitate de Director, Alexandru Mihaila in calitate de Director Economic, Elena Paun in calitate de Director de Program si Paul Muntenescu in calitate de Head of Online Business (societate denumita in continuare „Organizatorul”) și FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul în Bucureşti, str. Sg. Vasile Şerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO 9825583, reprezentată legal prin dl. Răzvan BURLEANU, în calitate de Președinte, în calitate de Co-Organizator.

Derularea concursului ce face obiectul prezentului regulament (denumit in continuare „Concursul”) se va face in Romania, pe site-ul https://a1.ro/neatza/concurs/ . Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 02 Septembrie 2025 – 04 Septembrie 2025, dupa cum urmeaza:

• Inscrierile si participarea in concurs se vor face in perioda 02 Septembrie 2025– 04 Septembrie 2025;

• Desemnarea si anuntarea castigatorilor se va face in cadrul emisiunii TV Super Neatza cu Razvan si Dani din zilele de 03 Septembrie 2025 si 04 Sptembrie 2025. (pentru detalii consultati Cap IV. Mecanismul de concurs).

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata si fara rezerve, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:



ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);

ca este posesor al unui act de indentitate;

ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare;

ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Co-Organizatorului un document de identitate.

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, Co-Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs si descalificarea automata a persoanelor care incearca sa fraudeze.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Inregistrarea in concurs

Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs in pagina afereneta concursului: https://a1.ro/neatza/concurs/ prin completarea formularului cu datele de contact si oferirea unui raspuns cat mai emotionant sau amuzant la intrebarea de concurs. Participantul care a dat cel mai impresionant raspuns (denumit in cele ce urmeaza “participantul selectat”), va fi contactat de echipa emisiunii Super Neatza cu Razvan si Dani pentru a juca un joc, fiind reprezentat de una dintre echipele de vedete din platou. Daca echipa aleasa de acesta castiga jocul, participantul selectat primeste premiul zilnic al concursului. Vor fi selectati 2 participanti, unul in ziua de 03 Septembrie 2025 si unul in ziua de 04 Septembrie 2025.

Inscriere­­a in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte. Cu o adresa de email un utilizator se poate inscrie o singura data pe perioada fiecarui indiciu afisat pe TV.

V. DESEMNAREA CASTIGATORULUI.ACORDAREA PREMIULUI

Organizatorul, in data de 03 Septembrie 2025 si 04 Septembrie 2025, va selecta cate un participant selectat pentru a participa la jocul din platoul emisiunii Super Neatza cu Razvan si Dani. Participantii selectati care au fost desemnati castigatori vor fi contactati de catre Organizator via e-mail si telefonic in data de 03 septembrie 2025 si 04 septembrie 2025 pentru a-si da acordul de a primi premiul.

In cazul in care participantul nu raspunde in decurs de 24 de ore, premiul se anuleaza iar acesta va ramane in posesia Organizatorului care va dispune de aceste conform deciziei sale.

Dupa validarea fiecarui castigator, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

1. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea seriei CI)

2. valoarea fiecarui premiu acordat.

Procesul verbal de predare- primire a premiului se va semna de catre un reprezentant al -Organizatorului si de catre castigator.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de livrare nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre castigatori a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale. - imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul de concurs.

Co-organizatorul va suporta costul premiilor cat si al eventualelor costuri de inmanare/livrare a premiilor.

VI. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

Premiul zilnic oferit in cadrul concursului Super Neatza Back to school, consta intr-un rucsac complet echipat cu rechizite ( Rucsac, Sticla apa, Pix, Stilou, Creioane colorate, Bloc desen 2 buc, Acuarele, 20 caiete) si 3 bilete la meciul Romania – Canada, ce va avea loc pe National Arena din Bucuresti, vineri, 05 Septembrie 2025, de la ora 21:00, Fiecare premiu este in valoare totala bruta de 711 lei cu TVA inclus. In total, vor fi oferite 2 premii in cadrul concursul, in valoare totala bruta de 1422lei, TVA inclus.

Premiile obtinute de concurentul/concurentii castigatori sunt puse la dispozitie de Co-Organizator in vederea inmanarii castigatorilor. Organizatorul va oferi premiile castigatorilor in termen de maxim 2 zile de la data incheierii Concursului.

Proiectul vizat de prezentul regulament se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal valabil la data semnarii prezentei, astfel impozitul va fi suportat si platit de catre Organizator.

Premiile cu o valoare totala mai mica de 600 de lei sunt neimpozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a Concurentului.

Co-Organizatorul va fi singur raspunzator cu privire la garantia si calitatea premiilor concursului. Orice reclamatie cu privire la premiile concurusului va fi solutionata de catre Co-Organizator.

VII. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A., este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In acest sens, Operatorul va aduce la cunostinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa e-mail, adresa de livrare dupa caz si număr telefon. Organizatorul va transmite Co-Organizatorului datele cu caracter personal ale castigatorilor (nume si prenume, numar de telefon, adresa de livrare). Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va fi prelucrata si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, cat si CNP-ul castigatorului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate. In vederea indeplinirii obligatiilor fiscale cu privire la plata impozitului aferent premiului, dupa caz, castigatorul are obligatia a transmite Organizatorului copia Cartii de Identitate.

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concursul “Super Neatza Back to school” care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Semnatura este prelucrata cu ocazia si in scopul acordarii premiilor castigate.

Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului https://a1.ro/ , in pagina dedicata concursului: https://a1.ro/neatza/concurs/ și pot fi dezvăluite către Co-Organizator, persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi dezvaluite Co-Organizatorului in vederea transmiterii/livrarii premiului castigat de catre Co-Organizator.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (daca este cazul). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.

Drepturile persoanei vizate. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

VIII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti completeaza datele solicitate pe site.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.

Organizator: ANTENA TV GROUP S.A.

Co-Organizator: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL