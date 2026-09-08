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Banca Națională a României lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei cu întemeietorul BNR. Cum arată și cu cât se vinde

Banca Naţională a României anunţă că lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 14 septembrie 2026, o bancnotă aniversară de colecție, dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR, de la naşterea căruia se împlinesc 190 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 14:54 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 15:34
Banca Națională a României lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei cu întemeietorul BNR. Cum arată și cu cât se vinde | Hepta
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Bancnota are o valoare nominală de 100 de lei, este imprimată pe suport de polimer, iar prețul de vânzare este de 240 de lei, inclusiv TVA și pliantul de prezentare.

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„Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 14 septembrie 2026, o bancnotă aniversară pentru colecționare, cu valoare nominală de 100 lei, imprimată pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României – 190 de ani de la naștere și o coală specială formată din patru bancnote aniversare pentru colecționare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României – 190 de ani de la naștere. Vânzarea acestora va începe cu data de 15 septembrie 2026”, transmite BNR în mediul online.

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Pe aversul bancnotei, în partea dreaptă, în prim-plan, se regăsește portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României, dedesubt, numele acestuia și anii de viață, respectiv „EUGENIU CARADA 1836-1910”.

În partea centrală, se află o imagine a Sălii Ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scut ornamentat cu sigla BNR.

Pe reversul bancnotei, compoziția grafică include o imagine a Palatului Vechi al Băncii Naționale a României.

Bancnotele aniversare pentru colecționare au putere circulatorie pe teritoriul României, mai transmite BNR.

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Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei şi 1.000 de coli speciale formate fiecare din patru bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei.

Preţul de vânzare al bancnotei aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României, este de 240,00 lei, inclusiv TVA şi pliantul de prezentare.

Pentru coala specială formată din patru bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere, este de 840 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate.

„Menționăm că vom avea disponibil și un formular pentru rezervări în scopul achiziționării, pe care îl veți putea utiliza începând cu data de 15 septembrie 2026, ora 9:00. În cazul epuizării stocului destinat rezervărilor online, aveți în continuare posibilitatea de a o achiziționa direct de la ghișeele sucursalelor noastre regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș”, mai informează Banca Națională a României pe pagina oficială de Instagram.

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