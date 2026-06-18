Profesorul Bogdan Marinescu a murit la vârsta de 81 de ani. Fost ministru al Sănătății și pionier al fertilizării in vitro în România, medicul a rămas cunoscut și pentru cazul Adrianei Iliescu, devenită mamă la 66 de ani.

A murit doctorul Bogdan Marinescu. Povestea medicului care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani | Hepta

Profesorul universitar doctor Bogdan Marinescu a murit la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire importantă pentru medicina românească.

A murit doctorul Bogdan Marinescu

Considerat unul dintre pionierii ginecologiei și reproducerii umane asistate din România, medicul a devenit cunoscut publicului larg după ce a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la vârsta de 66 de ani, un caz care a făcut înconjurul lumii.

Vestea decesului a îndoliat comunitatea medicală și a stârnit numeroase reacții din partea celor care l-au cunoscut sau au colaborat cu el de-a lungul anilor. Cu o activitate desfășurată pe parcursul a peste patru decenii, Bogdan Marinescu a contribuit semnificativ la dezvoltarea medicinei reproductive din România și la formarea mai multor generații de specialiști.

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Povestea medicului care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani

Numele său este strâns legat de unul dintre cele mai mediatizate cazuri din medicina românească. În anul 2005, Adriana Iliescu a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, stabilind atunci un record care a atras atenția presei internaționale. Fetița, Eliza, s-a născut sănătoasă și a devenit, în timp, un exemplu de succes. Astăzi, tânăra și-a finalizat studiile și are un parcurs academic remarcabil, în timp ce mama sa continuă să se bucure de realizările ei.

Bogdan Marinescu a fost unul dintre medicii care au făcut posibil acest moment istoric. De-a lungul carierei sale, el a susținut dezvoltarea tehnicilor moderne de reproducere asistată și a contribuit la schimbarea percepției asupra tratamentelor de fertilitate în România.

Printre realizările sale de referință se numără și implicarea în nașterea primului copil conceput prin fertilizare in vitro în România, la Maternitatea Giulești. Acest succes a reprezentat un punct de cotitură pentru medicina românească și a deschis drumul pentru mii de familii care își doreau un copil.

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Pe lângă activitatea medicală, Bogdan Marinescu a avut și o importantă carieră academică. A format generații întregi de medici și a fost apreciat pentru profesionalismul și dedicarea sa. De asemenea, a ocupat funcția de ministru al Sănătății și a fost director al Maternității Giulești, una dintre cele mai importante unități medicale de profil din țară.

Moartea sa a provocat emoție și în rândul personalităților publice. Potrivit informațiilor publicate de SPYNews, fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a izbucnit în lacrimi în timpul unei intervenții televizate după ce a aflat vestea dispariției profesorului Bogdan Marinescu.

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Colegiul Medicilor din Municipiul București a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria sa.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti îşi exprimă profundul regret faţă de trecerea în nefiinţă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalităţile marcante ale medicinei româneşti, care şi-a dedicat întreaga viaţă profesiei medicale, educaţiei şi îngrijirii pacientelor”, se arată în comunicatul instituției.

Dispariția profesorului Bogdan Marinescu reprezintă o pierdere importantă pentru sistemul medical românesc. Prin activitatea sa, acesta a contribuit la dezvoltarea unor domenii esențiale ale medicinei și a oferit speranță miilor de familii care și-au dorit să devină părinți. Moștenirea sa profesională va rămâne însă vie prin generațiile de medici pe care le-a format și prin numeroasele vieți pe care le-a influențat de-a lungul carierei sale.