Peter Cullen, actorul din Transformers, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani.

A murit Peter Cullen, vocea lui Optimus Prime din Transformers. Avea 85 de ani | Profimedia Images

Actorul canadian a creat, de asemenea, sunetele pentru „King Kong” și „Predator” și a dat voce personajului Eeyore, prietenul lui Winnie the Pooh.

A murit Peter Cullen, vocea lui Optimus Prime din Transformers

Peter Cullen, actorul canadian care a devenit celebru pentru interpretarea eroului Optimus Prime în numeroase filme, seriale și jocuri video din franciza Transformers, dar și pentru vocea morocănosului Eeyore din zeci de producții Winnie the Pooh, a murit. Avea 85 de ani.

A încetat din viață miercuri, la locuința sa din Los Angeles, așa cum a declarat agentul său, Kevin Motley, pentru The Hollywood Reporter.

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„A murit liniștit, înconjurat de familia sa iubitoare și purtat în inimile prietenilor săi și ale nenumăraților fani din întreaga lume”, a transmis familia actorului. Aceștia le-au cerut admiratorilor să-i onoreze memoria prin implicare în comunitățile lor și prin a-i trata pe ceilalți cu compasiune, integritate și loialitate, amintind mereu de unul dintre principiile după care Cullen s-a ghidat: „să fii suficient de puternic pentru a fi blând”.

Născut la Montreal, Peter Cullen i-a dat voce și lui King Kong în remake-ul din 1976. De asemenea, l-a interpretat pe maleficul K.A.R.R., prescurtare de la Knight Automated Roving Robot, în serialul Knight Rider, în versiunile din 1982 și 2009.

Un alt moment important din cariera sa a fost legat de filmul Predator (1987). Cullen a creat sunetele înfricoșătoare, asemănătoare unor clicuri, care se auzeau din gura creaturii interpretate de personajul lui Arnold Schwarzenegger.

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La începutul carierei, actorul a apărut și în producții live-action și a fost crainic pentru emisiunile The Smothers Brothers Comedy Hour și The Sonny & Cher Comedy Hour.

Într-un interviu acordat NPR în 2014, Cullen povestea că, inițial, nu știa exact cum să abordeze audiția pentru Optimus Prime. „Am dat probă ca toată lumea. Mi s-a spus că este un erou și că este un camion”, își amintea el, arată acest site.

A obținut însă rolul și a devenit vocea liderului onorabil al Autoboților pentru prima dată în serialul The Transformers, difuzat între 1984 și 1987.

Moartea lui Optimus Prime, după confruntarea cu tiranicul Megatron în The Transformers: The Movie (1986), a provocat reacții puternice din partea fanilor. Personajul și Cullen au revenit ulterior, iar în 2007, când Michael Bay a readus franciza pe marele ecran, actorul a fost ales din nou pentru vocea lui Optimus.

Ce alte roluri a mai avut actorul

Cullen a continuat să interpreteze personajul în Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014), The Last Knight (2017), Bumblebee (2018) și Rise of the Beasts (2023).

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În paralel, vocea sa a devenit inseparabilă și de Eeyore. Cullen a început să interpreteze măgărușul în serialul The New Adventures of Winnie the Pooh, difuzat între 1988 și 1991, și a revenit în acest rol pentru filme, seriale și alte producții dedicate universului Winnie the Pooh.

„Primesc foarte multe reacții, mai ales de la copii, când mă apropii de ei și spun, cu vocea lui Eeyore: «Bună. Mulțumesc că m-ai observat»”, povestea actorul.