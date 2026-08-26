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Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă

Tim Curry a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, asta după ce în 2012 a suferit un atac cerebral și ulterior s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 19:15 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 19:16
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Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă. | Profimedia Images
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Actorul legendar Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani.

Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă.

Starul filmului „The Rocky Horror Picture Show” s-ar fi stins din viață marți seară, la locuința sa din Los Angeles.

Echipajele Departamentului de Pompieri din Los Angeles au fost chemate la casa actorului din North Hollywood, la ora locală 22:42, în urma unei solicitări pentru o problemă medicală. La sosirea acestora, a fost găsit un bărbat decedat, a declarat un reprezentant al LAFD pentru The Post. Autoritățile nu suspectează că ar fi vorba despre o faptă criminală.

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Actorul și cântărețul de origine britanică s-a confruntat timp de mai mulți ani cu probleme serioase de sănătate, după ce a suferit un accident vascular cerebral în 2012.

Curry și-a început cariera artistică în teatrul londonez. În 1968, a făcut parte din distribuția originală a musicalului „Hair”, pus în scenă în West End, unde l-a cunoscut pe Richard O’Brien. Acesta avea să creeze, câțiva ani mai târziu, rolul care avea să-i schimbe definitiv cariera lui Curry: Dr. Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Show”, în 1973.

Spectacolul, devenit rapid un fenomen cult, a ajuns ulterior pe Broadway și a fost transformat într-un film în 1975, cu Susan Sarandon și Barry Bostwick în distribuție.

Deși producția nu s-a bucurat inițial de succes, „The Rocky Horror Picture Show” a câștigat în timp o comunitate uriașă de fani. Spectatorii obișnuiau să se costumeze asemenea personajelor preferate și să cânte împreună cu actorii melodii precum „Time Warp”, „Sweet Transvestite” și „Touch-a-Touch-a-Touch-a-Touch Me”.

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În 1991, Tim Curry a primit un premiu Daytime Emmy pentru interpretarea căpitanului Hook din „Peter Pan and the Pirates”. În 2015, a fost recompensat cu un Artistic Achievement Award oferit de The Actors Fund. De asemenea, a fost nominalizat de trei ori la premiile Tony, pentru „Amadeus” (1981), „My Favorite Year” (1993) și „Spamalot” (2005), arată acest site.

Tim Curry, cunoscut pentru rolurile de personaje negative

De-a lungul carierei, Curry a devenit cunoscut și pentru interpretarea unor personaje negative. Unul dintre cele mai memorabile a fost Pennywise, clovnul malefic din adaptarea în două părți a romanului „It”, realizată de ABC în 1990 după cartea lui Stephen King. Pentru acest rol, actorul a renunțat la accentul său britanic și a adoptat o voce americană răgușită.

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Curry a mai apărut în filme precum „Home Alone 2”, unde a interpretat un concierge malefic, dar și în „Addams Family Reunion”, „Annie”, „Clue”, „Muppet Treasure Island”, „Scary Movie 2” și „The Hunt for Red October”.

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