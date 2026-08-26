Unul dintre cei mai importanți antrenori din ciclismul românesc s-a stins din viață. A murit Viorel Grosu la vârsta de 59 de ani.

A murit Viorel Grosu, unul dintre cei mai importanți antrenori din ciclismul românesc. Cauza decesului | captura instagram/facebook

Viorel Grosu, o figură importantă a ciclismului românesc, a murit la 59 de ani.

A murit Viorel Grosu, unul dintre cei mai importanți antrenori din ciclismul românesc. Cauza decesului

Ciclismul românesc este în doliu după dispariția lui Viorel Grosu, unul dintre antrenorii care au contribuit semnificativ la dezvoltarea acestui sport în România. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, vestea fiind făcută publică de fiul său, ciclistul Eduard Grosu.

De-a lungul unei cariere de mai multe decenii, Viorel Grosu s-a implicat în pregătirea și formarea numeroaselor generații de sportivi. A obținut rezultate importante și a fost multiplu campion național la ciclism, iar o mare parte din activitatea sa s-a desfășurat la Torpedo Zărnești.

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Antrenorul a avut un rol important și în pregătirea loturilor naționale de juniori. Până în prezent, acesta activa în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Ciclism, unde experiența sa reprezenta un reper pentru noua generație de sportivi.

Una dintre cele mai importante realizări ale sale a fost contribuția la cariera propriului fiu, Eduard Grosu, considerat unul dintre cei mai valoroși rutieri români ai ultimului deceniu. Eduard a devenit primul ciclist român care a concurat pentru o echipă profesionistă de nivel Pro Continental și care a participat în Turul Italiei.

În 2015, Eduard Grosu a reușit una dintre cele mai importante performanțe din istoria recentă a ciclismului românesc, terminând pe locul al cincilea în etapa a 13-a din Il Giro.

Federația Română de Ciclism, mesaj emoționant după moartea lui Viorel Grosu

Federația Română de Ciclism și-a exprimat public regretul după dispariția antrenorului, descriindu-l drept un om care și-a dedicat întreaga viață acestui sport.

Reprezentanții Federației au subliniat rolul pe care Viorel Grosu l-a avut în formarea mai multor generații de cicliști și l-au caracterizat drept un mentor și un reper pentru cei care au avut ocazia să lucreze alături de el, arată acest site.

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„Nea Vio”, așa cum era cunoscut de cei apropiați, lasă în urmă nu doar tristețe, ci și o moștenire importantă pentru ciclismul românesc, prin sportivii pe care i-a pregătit și valorile pe care le-a transmis acestora.

Federația a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost apropiați, în aceste momente dificile.

Slujba de înmormântare este programată pentru vineri, 28 august, de la ora 12:00.