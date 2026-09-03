Anca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum. Primele imagini de la biserică, înainte de slujba de înmormântare | EXCLUSIV

Primele imagini de la înmormântarea Ancăi Pandrea. Actrița este condusă astăzi pe ultimul drum și își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie.

nca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum. Primele imagini de la biserică, înainte de slujba de înmormântare | EXCLUSIV | Hepta

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar cei care au cunoscut-o și au îndrăgit-o au venit să-i aducă un ultim omagiu. Au apărut primele imagini de la slujba de înmormântare a actriței, care va fi condusă astăzi pe ultimul drum.

Anca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum

Trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea a fost depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri din București, acolo unde apropiații, familia și cei care au admirat-o au putut să-și ia rămas-bun.

Atmosfera este una încărcată de emoție, iar ultimele momente petrecute alături de actriță au fost extrem de dificile pentru cei care au cunoscut-o.

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Anca Pandrea va fi înmormântată alături de Iurie Darie

Actrița urmează să-și doarmă somnul de veci în același cimitir în care își găsește odihna și Iurie Darie, marea ei iubire, care s-a stins din viață în anul 2012. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una dintre cele mai cunoscute din lumea artistică românească, iar Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre legătura profundă pe care a avut-o cu soțul ei.

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Primele imagini de la înmormântare surprind atmosfera din biserică. La capătul sicriului au fost așezate mai multe turte, coliva și lumânări, dar și două fotografii în care Anca Pandrea apare alături de Iurie Darie. Imaginile celor doi, așezate în apropierea sicriului, scot în evidență încă o dată legătura puternică dintre actriță și omul alături de care și-a trăit o mare parte din viață.

Apropiații artistei au fost surprinși în timp ce își luau rămas-bun de la aceasta, lângă sicriu. Pentru familie și prieteni, momentul despărțirii este unul extrem de dureros.

Primele imagini de la cimitir, înainte de slujba de înmormântare | EXCLUSIV

Locul de veci al actriței a fost pregătit pentru slujba de înmormântare, iar Anca Pandrea va fi așezată pentru eternitate alături de Iurie Darie, așa cum și-a dorit.

Nepotul actriței se află deja la cimitir și a făcut primele declarații în direct la Antena Stars despre pierderea suferită de familie. Mărturiile sale vin într-un moment extrem de emoționant, în care cei apropiați încearcă să se obișnuiască cu gândul că Anca Pandrea nu mai este.

Dispariția actriței lasă în urmă o carieră importantă în lumea teatrului și filmului românesc, dar și amintirea unei femei care a rămas profund legată de marea sa iubire, Iurie Darie.