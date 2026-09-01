Anca Pandrea, soția regretatului actor Iurie Darie, a murit la vârsta de 80 de ani. Fiindcă nu avea copii, mulți se întreabă ce averea avea și cine o va moșteni.

Veste tristă în lumea teatrului și filmului românesc, după ce luni, pe 31 august 2026, Anca Pandrea, soția regretatului Iurie Darie, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o lungă suferință. Un detaliu cunoscut despre artistă este că aceasta nu a avut copii, motiv pentru care s-au născut numeroase întrebări legate de ce avere lasă în urmă, dar și o va moșteni. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe regreta artistă

Lumea filmului și teatrului românesc a fost cuprinsă de tristețe și doliu după ce Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o lungă și dificilă luptă cu o formă de cancer. Afecțiunea de natură oncologică i-a adus în anul 2015 și un diagnostic de insuficiență pulmonară, motiv pentru care artista era dependentă de un aparat de oxigen la domiciliu. În ultimele sale apariții televizate, aceasta a fost văzută având canulă nazală.

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Deși s-au iubit extrem de mult, Anca Pandrea și Iurie Darie nu au avut copii. Se pare că motivul ar fi avut legătură cu un episod dureros din trecutul artistei. Un chiuretaj complicat făcut în tinerețe ar fi lăsat urme pe tot parcursul vieții, Anca Pandrea nereușind ulterior să mai rămână însărcinată. În ciuda tratamentelor urmate, artista nu a reușit să își îndeplinească visul de a deveni mamă, regret pe care nu a ezitat să îl exprime în nenumărate ocazii: „Singurul meu regret în viață pe care îl am este faptul că nu am copii. Mi-am dorit și eu și Iura să avem o fetiță, dar nu a fost să fie. Am fost și am făcut tratament pentru a deveni mamă, dar nu am reușit să rămân însărcinată.” a spus Anca Pandrea pentru click.ro.

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Odată cu trecerea în neființă a artistei, mulți s-au întrebat ce avere a lăsat în urmă și cine o va moșteni.

Nu se cunosc foarte multe detalii despre averea Ancăi Pandrea, dar se știe că locuia într-o casă primită de la bunica sa, în centrul Bucureștiului, estimată la peste 100.000 de euro, potrivit libertatea.ro. Artista și-a făcut testamentul din timpul vieții și a anunțat că va lăsa toată averea unei unei fine, pe nume Simina, dar ulterior s-a răzgândit. Soția lui Iurie Darie a anunțat că va lăsa moștenire casa unei persoane care își va lua angajamentul să aibă grijă de locul de veci al ei și al regretatului său soț și să nu schimbe locul desenelor și tablourilor actorului.

Anca Pandrea a fost extrem de discretă de-a lungul timpului în ceea ce privește veniturile sale și averea, însă a menționat de-a lungul timpului faptul că are un venit modest, suficient pentru a-și asigura un trai.