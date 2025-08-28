Antena Căutare
ANPC, amenzi de 2 milioane de lei în urma verificărilor făcute la operatorii care vând băuturi răcoritoare

ANPC a găsit mai multe nereguli la mai bine de trei sferturi dintre operatorii care pun la vânzare băuturi răcoritoare. Iată ce au descoperit la verificări.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 15:36 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 15:36
Galerie
ANPC a găsit mai multe nereguli la operatorii care vând băuturi răcoritoare | Shutterstock, Facebook

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de 2 milioane de lei în urma unor controale la 630 de operatorii economici care vând sucuri şi băuturi răcoritoare.

Ce au descoperit comisarii ANPC la verificări

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că în perioada 28 iulie – 8 august, comisarii instituţiei au desfăşurat la nivel naţional mai multe acţiuni de verificare a modului de etichetare, prezentare şi publicitate a băuturilor răcoritoare, sucurilor şi nectarurilor de fructe.

Conform news.ro, au fost controlaţi 630 de operatori economici, iar la 484 dintre aceştia au fost constatate deficienţe. Totodată, au fost verificaţi aproximativ 650.000 litri produse (sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare), peste 82.000 dintre acestea neîncadrându-se în prevederile legale în vigoare.

În urma deficienţelor constatate au fost date aproape 400 de amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ două milioane de lei. De asemenea, echipele de control au oprit definitiv de la comercializare peste 36.000 de litri de băuturi răcoritoare, nectaruri şi sucuri din fructe în valoare de aproximativ 150.000 de lei, acestea fiind improprii consumului uman.

Principalele nereguli constatate au fost: comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice; comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate; comercializarea unor sucuri cu data durabilităţii minimale depăşită; comercializarea unor produse fără elemente de identificare şi caracterizare (eticheta ruptă/deteriorată) sau fără a fi traduse în limba română, pe etichetă; prezentarea incorectă la raft a produsului (fără a avea precizate informaţiile necesare referitoare la acesta).

De asemenea, alte abateri au fost: nerespectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a băuturilor răcoritoare, sucurilor şi nectarurilor de fructe (expunerea la temperaturi mai mari decât temperaturile recomandate de către producător), folosirea unor agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de reziduuri, praf în zona de ventilaţie, depozitarea, în spaţii nedelimitate, a produselor conforme şi a celor neconforme, depozitarea în spaţii care nu asigură condiţiile tehnice şi igienice stabilite de producător, depozitarea produselor direct pe paviment, nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor, lipsa afişării sau afişarea într-o formă ilizibilă a preţului sau a preţului pe unitatea de măsură, lipsa autorizaţiei de funcţionare.

Comisarii ANPC au făcut câteva recomandări pentru consumatori, la cumpărarea sucurilor, nectarurilor şi a băuturilor răcoritoare.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să acorde o atenţie deosebită modului de prezentare a ambalajului, etanşeităţii recipientelor; în cazul în care ambalajul este bombat, rezultă că a început procesul de fermentare şi produsul nu mai este optim pentru consum.

„În cazul sucurilor şi nectarurilor din fructe, odată deschise ambalajele, este recomandat consumul lor într-un timp relativ scurt, iar ambalajele deschise vor fi păstrate în condiţii de refrigerare (în frigider, nu în congelator). Citiţi cu atenţie înscrisurile de pe etichete şi cumpăraţi numai acel produs care corespunde preferinţelor şi necesităţilor dumneavoastră. Refuzaţi produsele care prezintă data durabilităţii minimale modificată sau depăşită”, au mai transmis reprezentanţii ANPC.

colaj femeie în vârstă care privește confuză două sticle de băuturi răcoritoare și sigla anpc
Le mai recomandă consumatorilor ca la cumpărarea produselor alimentare să solicite şi să păstreze bonul fiscal pentru a putea proba, în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea sau siguranţa unui produs.

