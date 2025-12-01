Directorul general ANPC trage un semnal de alarmă în legătură cu lichidul roșiatic din ambalajele de carne. Ce probleme ar indica

Paul Anghel le transmite românilor un mesaj important în privința lichidului pe care îl văd deseori în ambalajele de carne proaspătă. Iată ce indică.

Ce probleme ar indica lichidul roșiatic din ambalajele de carne | Shutterstock, Facebook

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, trage un semnal de alarmă în privința lichidului din ambalajele la carne. Consumatorii ar trebui să fie atenți la precizările acestuia.

Ce indică, de fapt, lichidul din ambalajele de carne proaspătă

În multe magazine se poate observa că ambajalele în care este carnea proaspătă prezintă și un lichid roșiatic. Directorul general al ANPC avertizează consuamtorii în privința acestuia.

În exces, acest lichid ar putea semnala un produs alterat, astfel că oamenii nu ar trebui să cumpere produsul respectiv.

Potrivit unei surse, lichidul sângeriu din pungă poate apărea din mai multe cauze, printre care depozitare incorectă, fluctuații de temperatură și alți factori.

„ATENȚIE!

Prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica:

• depozitare necorespunzătoare;

• fluctuații de temperatură în timpul transportului;

• prospețime îndoielnică a produsului;

• ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau un miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea.

ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor”, a transmis Paul Anghel pe rețelele de socializare.

Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită acestor aspecte, precum și a informațiilor de pe etichetele produselor. Nu doar în această perioadă, când ”febra” cumpărăturilor ne face să punem în coș cât mai multe produse într-un timp scurt, ci la fiecare sesiune de cumpărături.