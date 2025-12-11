Antena Căutare
Controale ANPC la marile magazine din București. Amenzi de aproximativ 3,2 milioane de lei în doar 2 zile. Ce nereguli s-au găsit

ANPC a efectuat mai multe controale la marile magazine din București, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Inspectorii au dat amenzi de aproximativ 3,2 milioane de lei în doar 2 zile pentru neregulile găsite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 13:08 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 14:07
ANPC a efectuat mai multe controale la marile magazine din București, chiar înainte de sărbătorile de iarnă | Shutterstock & Facebook

Chiar înainte cu aproximativ două săptămâni până la Crăciun, comisarii ANPC au efectuat controale la mai multe magazine din București. 65 de comercianți au fost vizitați de inspectorii pentru protecția consumatorilor.

În urma verificărilor, aceștia au găsit mai multe nereguli la fața locului. Așadar, au fost date sancțiuni de aproximativ 3,2 milioane de lei în perioada 08–09 decembrie 2025. De asemenea, unele magazine au fost închise până la remedierea situației, în timp ce altele au rămas fără marfă.

„În perioada 08–09 decembrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat 65 de acțiuni de control la nivelul unor mari magazine de retail din Municipiul București, având drept scop verificarea respectării legislației în domeniul protecției consumatorilor.

Citește și: Sute de kilograme de pește infestat cu larve retrase de la vânzare. În ce oraș din România s-a găsit totul

Articolul continuă după reclamă

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni, după cum urmează:

• amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei

• oprirea definitivă de la comercializare: peste 4.000 kg de produse neconforme în valoare de peste 75.000 lei

• oprirea temporară de la comercializare: peste 3000 de produse în valoare de peste 121.000 lei”, se arată pe pagina de Facebook ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Ce nereguli au atras atenția comisarilor ANPC în marile magazine din București

Comisarii au găsit în marile magazine din București mai multe neconformități precum:

„• produse cu data limită de consum depășită;

prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii;

• fructe și legume cu modificări organoleptice;

• discrepanțe între țara de origine menționată pe eticheta de preț și cea indicată pe ambalajul de transport;

• diferențe între prețul afișat la raft și prețul mai ridicat perceput la casa de marcat;

• utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare și impurități;

• paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide în zona de depozitare și comercializare;

Citește și: Ce i-a transmis Sebastian Ioan Hotca lui Cristian Popescu Piedone după ce l-a înlocuit în funcția de șef al ANPC: „îi doresc...”

• practici comerciale înșelătoare cu privire la ingredientele utilizate în zona back-off;

• nerespectarea proximității dintre produsele lactate autentice și cele cu adaosuri de grăsimi vegetale, fapt ce poate genera confuzie consumatorului și afecta corecta informare asupra naturii produsului;

• lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;

• traduceri incomplete privind eventualele precauțiuni speciale de utilizare ale produselor cosmetice;

• produse alimentare cu ambalaje deteriorate;

• deficiențe de informare privind perioadele promoționale;

• lipsa afișării taxei de timbru verde;

• dispozitive electrice fără simbolurile și marcajeleobligatorii conform reglementărilor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (EEE);

• ornamente de sezon luminoase comercializate fără declarațiile de conformitate.”, se mai arată pe site-ul ANPC.

Mai mult, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au publicat în mediul online și imagini cu neregulile găsite în magazinele din București. În fotografii se pot observa fructe stricate, produse depozitate greșit și obiecte ruginite sau murdare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea a atras atenția românilor, generând o mulțime de reacții din partea acestora.

Comentarii


