Luni, 23 noiembrie 2026, credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii, un sfânt român cunoscut pentru viața sa dedicată rugăciunii și nevoinței. Tot în această zi sunt pomeniți Sfinții Ierarhi Amfilohie al Iconiei și Grigorie al Acragandelor.

Ce sfânt este prăznuit pe data de 23 noiembrie 2026 | doxologia.ro

Pe 23 noiembrie 2026, calendarul ortodox marchează pomenirea mai multor sfinți, iar credincioșii au parte și de o dezlegare în perioada postului.

Luni este permis consumul de pește, iar una dintre sărbătorile zilei este dedicată unui sfânt român cunoscut pentru viața trăită în rugăciune și smerenie.

Ce sfânt important este sărbătorit pe 23 noiembrie 2026

Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii este pomenit în fiecare an pe 23 noiembrie. Acesta este cunoscut pentru credința sa puternică și pentru viața pe care a ales să o trăiască departe de lucrurile lumești, punând rugăciunea și apropierea de Dumnezeu pe primul loc.

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Sfântul Antonie este cinstit pentru răbdarea, smerenia și nevoințele sale. Numele său este legat de zona Vâlcii, unde și-a petrecut o mare parte din viață în liniște, căutând să ducă o viață spirituală cât mai curată, potrivit calendar.patriarhia.ro.

De-a lungul timpului, a devenit unul dintre sfinții români respectați de credincioși, iar ziua sa de pomenire este un prilej de rugăciune pentru cei care îi poartă numele, dar și pentru cei care îi cer ajutorul.

Tot pe 23 noiembrie sunt pomeniți Sfântul Ierarh Amfilohie al Iconiei și Sfântul Grigorie al Acragandelor. Cei doi sunt cunoscuți pentru activitatea lor în slujba Bisericii și pentru credința pe care au mărturisit-o de-a lungul vieții.

Este dezlegare la pește luni, 23 noiembrie, în Postul Crăciunului

Deși este o zi de luni și credincioșii se află în Postul Nașterii Domnului, pe 23 noiembrie 2026 este dezlegare la pește. Astfel, cei care țin post pot include în meniul lor preparate din pește, potrivit rânduielilor bisericești.

Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. În această perioadă, credincioșii renunță la carne, ouă și lactate, însă există anumite zile în care Biserica oferă dezlegări la pește, vin și untdelemn.

Aceste zile sunt stabilite în calendarul ortodox și reprezintă momente în care regulile postului sunt mai puțin stricte. Pentru credincioși, perioada nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și un timp dedicat rugăciunii.

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