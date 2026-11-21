Persoanele care aleg să își rezerve cazarea prin intermediul Airbnb vor avea parte de schimbări importante la finalul sejurului. Platforma a introdus noi reguli privind responsabilitățile pe care proprietarii le pot solicita oaspeților înainte de plecare. Printre activitățile care nu ar mai trebui impuse în mod obișnuit se numără spălatul vaselor, îndepărtarea lenjeriei de pat și scoaterea gunoiului din locuință.

Noi reguli la Airbnb! Ce treburi casnice nu ar mai trebui să facă turiștii la check-out | Shutterstock

Măsurile au fost anunțate după ce mai mulți utilizatori s-au declarat nemulțumiți de listele lungi de sarcini pe care trebuiau să le îndeplinească înainte de check-out. Situația era cu atât mai frustrantă pentru turiștii care achitau deja taxe suplimentare pentru curățenie.

Noile prevederi urmăresc să stabilească mai clar ce responsabilități le revin gazdelor și ce activități pot fi solicitate persoanelor care închiriază o proprietate. Schimbările au intrat în vigoare, iar Airbnb a început verificarea anunțurilor publicate pe platformă.

Ce activități nu ar mai trebui să le ceară proprietarii turiștilor la plecare

Potrivit noilor recomandări, gazdele nu ar trebui să le impună oaspeților să spele vasele și să le așeze ulterior în dulapuri. Aceștia pot fi rugați, în schimb, să lase vesela utilizată în chiuvetă.

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Aceeași abordare se aplică și în cazul rufelor. Turiștii nu ar trebui să fie obligați să scoată lenjeria de pe paturi sau să pornească mașina de spălat, însă pot primi solicitarea de a strânge prosoapele folosite pe durata șederii.

Nici transportarea gunoiului în afara proprietății nu ar trebui să reprezinte o responsabilitate a clienților. Proprietarii pot solicita totuși sortarea deșeurilor și a materialelor reciclabile în recipientele puse la dispoziție în interiorul locuinței.

O altă precizare importantă vizează utilizarea facilităților incluse în rezervare. Gazdele nu ar trebui să le ceară turiștilor să evite folosirea aerului condiționat sau a altor utilități disponibile pe durata sejurului. În schimb, aceștia pot fi rugați să oprească aparatele atunci când părăsesc proprietatea.

În ceea ce privește celelalte condiții de cazare, Airbnb le permite proprietarilor să aleagă dintre șapte categorii de reguli standard. Acestea se referă, printre altele, la numărul maxim de persoane care pot înnopta în locuință, acceptarea animalelor de companie și interzicerea fumatului.

Gazdele pot introduce și cerințe suplimentare, însă acestea trebuie să respecte noile prevederi. Dacă există motive întemeiate pentru păstrarea unei anumite reguli, proprietarii pot solicita aprobarea companiei. În cazul în care cerința nu este acceptată, dar continuă să fie impusă, turiștii vor fi avertizați printr-un mesaj afișat pe pagina anunțului, care îi informează că rezervarea presupune anumite sarcini de curățenie.

Proprietarii se tem că noile măsuri vor duce la creșterea prețurilor

Deși schimbările sunt privite cu entuziasm de numeroși turiști, o parte dintre proprietari consideră că acestea le-ar putea aduce cheltuieli suplimentare. Gazdele susțin că, în lipsa implicării oaspeților în anumite activități de întreținere, vor fi nevoite să apeleze mai des la serviciile unor echipe de curățenie.

Lisa Clewes, care administrează o proprietate de vacanță în Țara Galilor, a povestit pentru BBC despre o experiență neplăcută cu un grup de turiști. După o petrecere organizată în locuință, aceasta a găsit pahare sparte, doze de băuturi pe podea, tigăi cu resturi de mâncare și chiar resturi de pește în grădină.

Proprietara a explicat că pregătirea locuinței sale, care dispune de trei dormitoare, necesită aproximativ patru ore de muncă pentru echipa de curățenie. Dacă turiștii vor lăsa în urmă mai multă dezordine, ar putea fi necesară angajarea unor persoane suplimentare, iar costurile ar putea fi transferate ulterior clienților.

O poziție critică a avut și Fiona Venter, proprietara unei locuințe de vacanță din Edinburgh. Aceasta a descris noile reguli drept „absurde” și a declarat că nu ar accepta rezervări din partea persoanelor care refuză să își ia gunoiul.

Femeia a relatat că, în urma unei șederi, șase saci de gunoi au fost abandonați în cabana sa. Situația a făcut-o să se teamă de apariția unei infestări cu șoareci.

Turiștii reclamă listele lungi de sarcini, chiar și atunci când plătesc taxe de curățenie

Pentru o parte dintre utilizatorii Airbnb, modificările reprezintă o schimbare așteptată. Jessica Newhook a povestit că a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei vacanțe în Florida, unde a rezervat o locuință pentru o reuniune de familie la care au participat 11 persoane.

Deși a achitat o taxă de curățenie în valoare de 250 de dolari, echipei i s-a cerut să lase proprietatea aproape pregătită pentru următorii oaspeți.

Nemulțumirile proprietarilor nu se limitează însă la noile prevederi. Schimbările au venit într-un moment în care o parte dintre gazde erau deja nemulțumite de majorarea comisioanelor percepute de Airbnb în anul precedent.

În acest context, unii proprietari au început să își dezvolte propriile site-uri și să folosească rețelele de socializare pentru a atrage turiști și a obține rezervări directe, fără să mai plătească taxele platformei.

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