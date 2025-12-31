Șoferii vor începe anul 2026 cu cheltuieli mai mari la pompă. Chiar din noaptea de Anul Nou, prețurile la benzină și motorină vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru, ca urmare a majorării accizelor prevăzute în Codul Fiscal.

Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor | Shutterstock

Măsura va avea un impact imediat asupra bugetelor celor care folosesc zilnic autoturismul personal.

În prezent, la stațiile de alimentare din România, un litru de benzină costă în jur de 7,26 lei, iar motorina aproximativ 7,46 lei. Odată cu intrarea în vigoare a noilor accize, prețurile vor urca la peste 7,5 lei pe litru, ceea ce înseamnă costuri suplimentare semnificative pentru șoferi. Pentru un autoturism cu un rezervor de 50 de litri, un plin va fi mai scump cu până la 16 lei, potrivit digi24.ro.

Oamenii spun că aceste scumpiri îi obligă să își regândească obiceiurile de deplasare. Mulți iau în calcul reducerea drumurilor neesențiale sau folosirea transportului în comun, în contextul în care cheltuielile cu întreținerea mașinii cresc constant.

Scumpirea carburanților vine într-un context paradoxal: pe parcursul acestui an, prețul petrolului a înregistrat scăderi pe piețele internaționale. Cu toate acestea, modificările fiscale programate pentru 2026 au un efect direct asupra tarifelor finale practicate la pompă, anulând influența favorabilă a cotațiilor internaționale.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la benzina fără plumb crește de la 2.781,64 lei la 3.059,80 lei pentru 1.000 de litri. În cazul benzinei cu plumb, nivelul accizei urcă de la 3.271,80 lei la 3.598,98 lei pentru aceeași cantitate. Motorina nu face excepție: acciza va ajunge la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, față de 2.549,35 lei în prezent.

Majorările nu se opresc însă la carburanți. De la începutul anului viitor cresc și accizele la băuturile alcoolice. Pentru bere, acciza va fi de 5,83 lei pe hectolitru grad Plato, față de 5,30 lei în prezent. Vinurile liniștite vor avea o acciză de 11 lei pe hectolitru, iar cele spumoase de 83,81 lei, în creștere de la 76,19 lei. Acciza pentru alcoolul etilic ajunge la 5.848,49 lei pe hectolitru de alcool pur, iar pentru alcoolul produs în micile distilerii la 2.924,23 lei.

Specialiștii avertizează că aceste majorări fiscale vor menține presiunea asupra prețurilor la pompă și în perioada următoare. În acest context, eventualele fluctuații ale prețului petrolului pe piețele internaționale vor avea un impact limitat asupra tarifelor plătite de consumatori, accizele rămânând principalul factor care influențează costul final al carburanților.