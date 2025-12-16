Tarifele pentru o cursă completă cu telecabina diferă în funcție de distanța parcursă, dar și de vârstă, iar grupurile de mai mult de 20 de persoane pot beneficia de reduceri.

Tot mai mulți români se pregătesc deja pentru a sărbători Crăciunul și Revelionul la munte, acolo unde atât hotelierii, cât și comercianții s-au pregătit intens pentru primirea turiștilor așa cum se cuvine.

Deși nu este o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar pentru mulți dintre românii care și-au rezervat deja câteva zile de relaxare în stațiunile de pe Valea Prahovei, aceștia fac eforturi uriașe pentru a se relaxa departe de casă și pentru a se distra așa cum așteptau de mult timp.

Printre principalele distracții ale acestei perioade la munte se regăsesc și plimbările cu telecabina, care nu doar că le oferă turiștilor câteva momente de adrenalină, ci îi și încântă cu o mulțime de priveliști greu de uitat.

Descoperă în rândurile de mai jos cât trebuie să scoți din buzunar pentru o plimbare cu telecabina în decembrie 2025!

Cât costă o cursă cu telecabina de Crăciun în Sinaia și Bușteni. Românii scot bani frumoși din portofel

Una dintre cele mai îndrăgite activități de la munte, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, este plimbarea cu telecabina, iar cei care așteaptă tot anul să se bucure de peisajele de vis ale munților sunt deja obișnuiți cu prețurile mari care îi sperie pe cei care încearcă pentru prima dată această experiență.

Spre exemplu, adulții care optează pentru telecabina 1 (de la cota 1000 la cota 1400) scot din portofel suma de 75 de lei pentru urcare-coborâre, iar copiii achită 50 de lei dacă au peste 12 ani.

Aceasta funcționează de luni până duminică de la 09:30 până la 18:00, cu excepția zilei de marți, atunci când este deschisă între 08:00 și 18:00 și zilei de miercuri, atunci când este în revizie până la ora 12:00.

Cei care vor să meargă și mai sus și optează și pentru telecabina 2 (de la cota 1400 la cota 2000) trebuie să mai scoată din buzunar ceva bănuți, pentru că pentru o urcare și o coborâre pentru cele două tronsoane suma ajunge la 119 lei pentru adulți și la 75 de lei pentru copii cu vârsta de peste 12 ani.

Aceasta funcționează de luni până duminică de la 09:30 până la 17:30, cu excepția zilei de marți atunci când programul începe la 08:00 și se termină la 17:30.

Este important de menționat că există și reduceri de grup pentru cei care reușesc să se strângă în număr mare la o zi de distracție pe pârtie la schi sau săniuș.

Mai exact, grupurile formate din minim 20 și maxim 29 de persoane beneficiază de o reducere de 10%, în timp ce grupurile formate din minim 30 și maxim 49 de persoane se bucură de o reducere de 15%.

Și grupurile de peste 50 de persoane au parte de reducere, iar aceasta ajunge la 20%, potrivit informațiilor oferite pe site-ul sinaiago.ro.

