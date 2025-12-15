Antena Căutare
Home News Social Prima pârtie deschisă în sezonul acesta. Cât o costă o porție de ciorbă | VIDEO

Prima pârtie deschisă în sezonul acesta. Cât o costă o porție de ciorbă | VIDEO

S-a deschis prima pârtie din România în acest sezon. Iată cât plătesc turiștii dornici de distracție pentru o ciorbă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 14:36 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 14:36

S-a dat startul distracției la munte. Pârtia Durău din județul Neamț a întâmpinat primii turiști nerăbdători să se bucure de săniuș. Bineînțeles, nu au lipsit tarabele cu mâncare pentru ca sezonul de săniuș să înceapă în forță. De asemenea, pensiunile și restaurantele din zonă și-au așteptat oaspeții cu feluri delicioase de mâncare.

Citește și: Andreea Bănică, ipostază sexy în costum de baie la munte.Internauții, captivați minute în șir: „motivul accidentelor de pe pârtie”

Cât costă o porție de ciorbă pe pârtia Durău

Weekendul acesta s-a dat startul distracției pe pârtia Durău. Cu mic, cu mare s-au adunat să se bucure de vremea bună, dar și de săniuș. Distracția nu a fost completă fără câteva mâncăruri alese care să le dea forță turiștilor și localnicilor veniți să se bucure de săniuș.

Pentru o cazare aproape de pârtie, turiștii plătesc între 400 și 1.200 de lei pe noapte în perioada sărbătorilor.

Citește și: Simona Gherghe, imagini de colecție cu familia la ski în vacanță. Cum s-a pozat alături de cei mici pe pârtie

„Am pregătit pachete cu demipensiune de Crăciun, cu pensiune completă de Revelion. Crăciunul este ocupat în proporție de 80%. Revelionul este ocupat în proporție de 100%”, a explicat Angelica Chiriac, manager de hotel.

„Meniul la noi este unul variat de la platoul casei până la platouri reci, feluri de mâncare tradițională”, a transmis Paul Chirilă, manager restaurant.

O porție de ciorbă cu hribi costă 29 de lei, iar o tocănuță poate ajunge până la 50 de lei. Pentru desert turiștii plătesc încă 35 de lei.

Citește și: S-a deschis sezonul de schi în Poiana Brașov! Care sunt pârtiile pe care se poate schia începând cu 18 decembrie 2024

Chiar dacă încă nu a nins, administratorii pârtiilor au avut grijă ca cei mici să se bucure de un derdeluș pe cinste.

„Facem zăpadă de o lună și jumătate cu fabrica noastră de zăpadă. Sperăm undeva până de sărbători să deschidem și pârtia de schi”, a precizat George Chiriac, administrator pârtie, conform Observatornews.ro.

Citește și: Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre prognoza meteo de sărbători

Stratul de zăpadă este de aproape 40 de cm, iar pe o bucată de 150 de m glasul copiilor a umplut pârtia Durău.

„Este prima oară anul acesta și încă nu a nins și am așteptat cu drag. I-am zis lui mama să mergem și să ne dăm și noi”, a spus un copil.

Citește și: Anda Adam, pusă la zid după ce s-a pozat în zăpadă. Ce i-a făcut pe internauți să reacționeze

colaj castron cu ciorbă lângă pâine și pahare și oameni pe pârtie
+21
Mai multe fotografii

„Mi s-a părut foarte frumos și este distractiv. Dacă nu am avut zăpadă anul trecut și nici acum 2 ani, merită”, a adăugat altul.

(P) 7 semne mai puțin vizibile ale oboselii care îți afectează tenul și cum le poți corecta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc...
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las Vegas
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las... Catine.ro
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie!
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie!
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
21 Decembrie, zi cu două evenimente puternice. Solstițiul de iarnă + Soarele în Capricorn. Pragul care ne maturizează pe toți
21 Decembrie, zi cu două evenimente puternice. Solstițiul de iarnă + Soarele în Capricorn. Pragul care ne... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x