Prima pârtie deschisă în sezonul acesta. Cât o costă o porție de ciorbă | VIDEO

S-a deschis prima pârtie din România în acest sezon. Iată cât plătesc turiștii dornici de distracție pentru o ciorbă.

S-a dat startul distracției la munte. Pârtia Durău din județul Neamț a întâmpinat primii turiști nerăbdători să se bucure de săniuș. Bineînțeles, nu au lipsit tarabele cu mâncare pentru ca sezonul de săniuș să înceapă în forță. De asemenea, pensiunile și restaurantele din zonă și-au așteptat oaspeții cu feluri delicioase de mâncare.

Cât costă o porție de ciorbă pe pârtia Durău

Weekendul acesta s-a dat startul distracției pe pârtia Durău. Cu mic, cu mare s-au adunat să se bucure de vremea bună, dar și de săniuș. Distracția nu a fost completă fără câteva mâncăruri alese care să le dea forță turiștilor și localnicilor veniți să se bucure de săniuș.

Pentru o cazare aproape de pârtie, turiștii plătesc între 400 și 1.200 de lei pe noapte în perioada sărbătorilor.

„Am pregătit pachete cu demipensiune de Crăciun, cu pensiune completă de Revelion. Crăciunul este ocupat în proporție de 80%. Revelionul este ocupat în proporție de 100%”, a explicat Angelica Chiriac, manager de hotel.

„Meniul la noi este unul variat de la platoul casei până la platouri reci, feluri de mâncare tradițională”, a transmis Paul Chirilă, manager restaurant.

O porție de ciorbă cu hribi costă 29 de lei, iar o tocănuță poate ajunge până la 50 de lei. Pentru desert turiștii plătesc încă 35 de lei.

Chiar dacă încă nu a nins, administratorii pârtiilor au avut grijă ca cei mici să se bucure de un derdeluș pe cinste.

„Facem zăpadă de o lună și jumătate cu fabrica noastră de zăpadă. Sperăm undeva până de sărbători să deschidem și pârtia de schi”, a precizat George Chiriac, administrator pârtie, conform Observatornews.ro.

Stratul de zăpadă este de aproape 40 de cm, iar pe o bucată de 150 de m glasul copiilor a umplut pârtia Durău.

„Este prima oară anul acesta și încă nu a nins și am așteptat cu drag. I-am zis lui mama să mergem și să ne dăm și noi”, a spus un copil.

„Mi s-a părut foarte frumos și este distractiv. Dacă nu am avut zăpadă anul trecut și nici acum 2 ani, merită”, a adăugat altul.