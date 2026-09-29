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Un tren care circula cu 160 km/h a trecut de semnalul roșu. Sistemul automat l-a oprit la doar 30 de metri de pericol

Pe 19 ianuarie, o locomotivă WAP-5 echipată cu sistemul Kavach a fost testată la viteza de 160 km/h pe tronsonul Palwal-Mathura. Mecanicul a primit indicația să nu acționeze frâna după ce observă un semnal roșu în față.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 10:46 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 10:48
Un tren care circula cu 160 km/h a trecut de semnalul roșu. Sistemul automat l-a oprit la doar 30 de metri de pericol | Shutterstock
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Sistemul Kavach s-a activat automat și a oprit trenul la 30 de metri înainte de semnal. Toți ceilalți parametri de siguranță au fost, de asemenea, respectați.

Un tren care circula cu 160 km/h a trecut de semnalul roșu

Testul s-a desfășurat sub coordonarea lui Kush Gupta, inginer-șef adjunct pentru semnalizare și telecomunicații în cadrul North Central Railway, pe tronsonul Palwal-Mathura din Divizia Agra.

Acest coridor de 125 de kilometri dintre Delhi și Agra este singurul tronson feroviar din India pe care trenurile sunt autorizate să circule cu viteze de până la 160 km/h. Linia a fost construită inițial pentru trenul Gatimaan Express, în 2016.

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Testarea a început la ora 10:00, din Vrindavan, Uttar Pradesh, și s-a încheiat la ora 13:20, la Palwal, Haryana. Proba a fost repetată și în sens invers, între orele 14:00 și 15:35. Ambele curse s-au desfășurat conform programului, arată economictimes.indiatimes.com.

De ce a fost aleasă locomotiva WAP-5 pentru test

WAP-5 este o locomotivă electrică de mare putere utilizată pentru trenuri precum Shatabdi, Gatimaan și Amrit Bharat Express. Aceasta poate tracta vagoane de pasageri cu o viteză de 160 km/h.

Deoarece sistemul Kavach trebuie să protejeze trenurile care circulă la această viteză, locomotiva WAP-5 a fost considerată potrivită pentru testare. Un test anterior, efectuat pe 30 decembrie la 140 km/h, a avut, de asemenea, rezultate încurajatoare.

Cum funcționează sistemul Kavach

Kavach este un sistem de protecție împotriva coliziunilor între trenuri, dezvoltat de Research Designs & Standards Organisation (RDSO). Acesta acționează automat frânele atunci când mecanicul nu reacționează la timp.

Divizia Agra a construit o rețea completă Kavach pe tronsonul de 80 de kilometri dintre Mathura și Palwal, care include etichete RFID amplasate pe calea ferată, unități staționare în gări, precum și turnuri și antene de-a lungul întregului traseu.

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Kavach este deja instalat pe peste 1.400 de kilometri de cale ferată

Sistemul Kavach este deja operațional pe o rețea de 1.465 de kilometri, împărțită în trei tronsoane, și este instalat pe 139 de locomotive ale South Central Railway.

Totuși, acolo nu poate fi efectuat un test la viteză mare din cauza limitărilor de viteză. Toate tronsoanele pe care Kavach este deja instalat au o viteză maximă de 130 km/h, motiv pentru care pentru această probă a fost ales coridorul Delhi-Agra.

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