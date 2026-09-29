Programul Antena 1 se schimbă vineri, 2 octombrie. Polonia – România se vede de la 21:45, iar Insula Iubirii revine sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Program TV Antena 1. Polonia vs. Romînia, vineri, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când se difuzează Insula Iubirii | Antena 1/AI

Programul TV Antena 1 va suferi modificări importante vineri, 2 octombrie 2026, când postul va transmite în direct partida dintre Polonia și România. Astfel, fanii fotbalului sunt așteptați în fața televizoarelor pentru o seară dedicată sportului, în timp ce telespectatorii care urmăresc Insula Iubirii vor avea parte de o schimbare în program.

Vineri, 2 octombrie 2026, seara începe la Antena 1 cu „Studio de meci”, program care va putea fi urmărit începând cu ora 21:00. De la ora 21:45, este programată partida Polonia – România, transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Meciul aduce, astfel, o modificare în programul obișnuit al telespectatorilor care s-au obișnuit ca vineri seara să urmărească cele mai noi momente de pe Insula Iubirii. Emisiunea nu va fi difuzată vineri, urmând să revină pe micile ecrane sâmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 20:00.

Când se difuzează Insula Iubirii

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Cel mai incendiar show al toamnei revine sâmbătă seara, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Telespectatorii vor putea descoperi noi momente care promit să aducă în prim-plan evoluția relațiilor dintre concurenți și ispite.

În episodul anterior, Bianca și Nattasha au fost invitate de Radu la un bonfire special, iar întâlnirea a ridicat noi semne de întrebare. Cele două au avut parte de momente importante, iar următorul episod va arăta cum vor evolua lucrurile după această experiență.

Fanii Insula Iubirii sunt așteptați, așadar, sâmbătă, de la ora 20:00, pentru un nou episod plin de emoții, tensiuni și dezvăluiri. Ce se va întâmpla mai departe cu relațiile concurenților și cum vor reacționa aceștia la noile situații create pe insulă, telespectatorii vor putea afla urmărind emisiunea la Antena 1 și, online, în AntenaPLAY.

Până atunci, vineri seara este dedicată fotbalului. De la ora 21:00 începe „Studio de meci”, iar de la 21:45 telespectatorii pot urmări în direct partida Polonia – România, atât la Antena 1, cât și în AntenaPLAY.