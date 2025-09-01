Antena Căutare
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se aștepta

Polițistul Andrei Jianu, recompensat pentru actul de curaj de care a dat dovadă. Iată ce a primit pentru acțiunea remarcabilă care s-a viralizat în întreaga țară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 13:00
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh

Polițistul Andrei Jianu a fost recompensat pentru actul de curaj de care a dat dovadă în momentul în care un tânăr lovea cu pumnii și cu picioarele un livrator originar din Bangladesh, acuzându-l că este un „invadator”, chiar în apropierea sa.

El nu doar că a intervenit pentru a-l salva pe bărbat de furia agresorului, ci a reușit și să tragă un semnal de alarmă în întreaga țară cu privire la puterea politicienilor de a-i influența pe tinerii care încă se formează și care pot deveni adevărate pericole în societate atunci când acționează în consecință, așa cum s-a întâmplat în cazul deputatului AUR Dan Tanasă, care a fost acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare după ce i-a îndemnat pe români printr-o postare pe Facebook să refuze comanda dacă „nu e livrată de un român”.

Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se aștepta

Incidentul care a consternat mii de români a avut loc în seara de 26 august, atunci când un polițist se întorcea de la muncă și a devenit martor la o scenă violentă în care un tânăr în vârstă de 20 de ani lovea cu pumnii și cu picioarele un livrator originar din Bangladesh.

Victima striga după ajutor și solicita intervenția oamenilor legii, fapt care s-a și întâmplat în clipa următoare pentru că Andrei Jianu se afla în apropiere și a intervenit chiar dacă își terminase programul de lucru.

Agentul a reușit să îl imobilizeze pe agresor, primind ajutorul imediat din partea colegilor săi de la Secția 7 care au fost anunțați în timp util de incidentul care avea loc în plină stradă, iar imaginile de la fața locului au devenit virale în întreaga țară.

„L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins. Colegii mei au venit imediat și l-au încătușat” a spus acesta, potrivit Cancan.ro.

Deși și-a cerut scuze pentru cele comise și a solicitat să își vadă mama, agresorul a primit exact ceea ce a meritat, și anume: un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Mi-a zis doar că-i pare rău, nu se aştepta să fie văzut de cineva. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit, de asemenea, la secţia de poliţie. Doamna nu a avut nicio reacţie. Cetăţeanul agresat mi-a mulţumit, era foarte speriat. La Secţia 7 Poliţie a fost dispusă reţinerea acestuia, iar în urma probatoriului a primit mandat de 30 de zile” a mai relatat acesta, potrivit Observator News.

Se pare că și polițistul Andrei Jianu a primit ceea ce a meritat după ce l-a salvat pe livratorul asiatic de furia tânărului agresor, și anume un salariu de merit pentru o perioadă de 6 luni, sumă care echivalează cu o suplimentare de 50% față de salariul său de bază, scrie Mediafax.

Polițistul care a salvat un livrator asiatic din mâinile unui tânăr furios
