Cine este tânărul polițist care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Reacții virale pe internet

Un cetățean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în București, a fost lovit, marți seara, de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui, în timp ce filma agresiunea. Incidentul a fost văzut de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care l-a prins și imobilizat pe agresor.

„Ieri, 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat, miercuri, Poliţia Capitalei, potrivit digi24.ro.

Ulterior, acolo au ajuns poliţiştii din cadrul Secţiei 7 aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin. Tânărul a fost reținut inițial și apoi arestat preventiv, potrivit sursei citate mai sus.

Videoclipul care surprinde agresiunea și intervenția polițistului a fost făcut public de polițistul Marian Godină pe Facebook. În imagini se poate observa cum tânărul, care filmează cu telefonul, se îndreaptă spre livrator, îl loveşte și îi spune să se întoarcă în ţara lui, numindu-l „invadator”.

Marian Godină a postat, pe pagina sa de Facebook, și o imagine cu poliţistul care a intervenit promt. Agentul se numește Andrei Jianu, iar replica rostită de el, „Eu sunt Poliția”, în momentul în care a intervenit pentru a opri agresarea unui livrator străin pe o stradă din București, a devenit virală pe internet.

„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliţie Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris Marian Godină pe Facebook, iar sub acest text a postat poza poliţistului.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți felicitându-l pentru curaj și profesionalism.

Săptămâna trecută, polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR, Dan Tanasă, pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce parlamentarul ar fi postat pe Facebook un text în care îi îndemna pe români să refuze comanda „dacă nu e livrată de un român”.

„Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”, a scris Dan Tanasă, potrivit digi24.ro.

