Antena Căutare
Home News Actualitate Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

Lucrătorii străini din țara noastră stârnesc din ce în ce mai multe controverse în rândul românilor. Iată care este adevărul despre venitul lor și câți bani ajung de fapt la stat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 12:38 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 15:22
Galerie
Ce taxe plătesc imigranții în România | Observator News

Muncitori străini care lucrează în țara noastră sunt din ce în ce mai mulți de la o zi la alta, iar românii care sunt nemulțumiți de prezența lor împrăștie informații false cu privire la veniturile acestora, dar și cu privire la taxele pe care ei le achită la stat.

Nu doar cei care consideră că lucrătorii migranți „fură locurile de muncă” ale românilor răspândesc informații eronate, ci și cei care se lasă influențați de aceste persoane, tocmai din cauza faptului că nu se informează din surse sigure.

Citește și: Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se aștepta

Descoperă în rândurile de mai jos care este adevărul despre veniturile muncitorilor asiatici și nu numai, dar și ce taxe se rețin de fapt din salariul acestora.

Articolul continuă după reclamă

Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

În ultimii ani, România a devenit acasă pentru o mare parte dintre muncitorii străini care își doresc să ofere un trai mai bun familiilor pe care le-au lăsat în urmă, chiar dacă acest lucru înseamnă să lucreze departe de acestea în condiții greu de imaginat.

Muncitorii migranți reușesc să acopere lipsa acută de forță de muncă din țara noastră în multe domenii, însă, de cele mai multe ori, aceștia preferă să lucreze în HoReCa, transporturi, construcții sau să îngrijească persoane vârstnice. Cu toate că ei acceptă locuri de muncă pe care românii nici nu le iau în calcul sau nu și le mai doresc, prezența lor în România este foarte blamată, unii cetățeni considerând că „trăiesc pe spatele statului” sau că „fură locurile de muncă”.

Totuși, realitatea este cu totul diferită, scrie Antena 3 CNN, pentru că muncitorii străini care lucrează legal în țara noastră plătesc aceleași taxe și contribuții ca orice angajat român. Ei nu beneficiază de reduceri de taxe, scutiri speciale de la contribuții, subvenții speciale de la stat sau de ajutoare sociale fără justificare, plătind contribuții obligatorii conform legislației fiscale.

Mai exact, din salariul brut se opresc: 10% -impozitul pe venit, 25% - contribuție la pensii (CAS) și 10% - contribuție la sănătate (CASS).

Așadar, 45% din salariul brut al unui muncitor asiatic, și nu numai, este colectat de către stat, exact așa cum se întâmplă și în cazul unui cetățean român.

Citește și: Cine este tânărul polițist care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Reacții virale pe internet

Iată și un exemplu oferit de sursa citată mai sus în articol:

Un muncitor asiatic care încasează salariul minim brut pe economie (3 700 de lei în 2025) primește un salariu net de aproximativ 2 080 de lei după reținerea tuturor taxelor, iar diferența de aproximativ 1 620 de lei merge către bugetul de stat, sub formă de contribuții. Pe lângă aceste taxe, angajatorul este obligat să plătească și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), care reprezintă 2,25% din suma brută.

Datele de la Inspecția Muncii și Ministerul Muncii arată că peste 90% dintre permisele de muncă emise în ultimii ani sunt pentru domeniile în care resursele umane sunt insuficiente.

Situația rară în care imigranții pot beneficia de exceptarea de la plata unor taxe în țara noastră este atunci când există convenții internaționale privind evitarea dublei impuneri în cazul în care imigrantul provine dintr-o țara cu care România are un acord în acest sens, iar condițiile sunt:

  • să lucreze temporar în țara noastră
  • angajatorul și angajatul să facă dovadă că se aplică convenția
  • muncitorii să fie persoane detașate sau cu contracte limitate

O altă situație la fel de rară care permite exceptarea de la plata unor taxe în România este cea în care se regăsesc detașații internaționali. În acest caz, „angajații trimiși temporar de companii străine pot fi scutiți de anumite contribuții, dar nu este cazul muncitorilor imigranți angajați direct în România (ex. în construcții, restaurante, curierat etc.), explică Antena 3 CNN.

Imigranți asiatici în România care livrează mâncare
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Imaginile cu un câine polițist care fură mâncarea unui copil au devenit virale. Patrupedul nu este la prima abatere | VIDEO

Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate pentru Observator, Antena 1: „Școala va începe pe data de 8 septembrie”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei sale
Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se aștepta
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh....
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x