Lucrătorii străini din țara noastră stârnesc din ce în ce mai multe controverse în rândul românilor. Iată care este adevărul despre venitul lor și câți bani ajung de fapt la stat.

Muncitori străini care lucrează în țara noastră sunt din ce în ce mai mulți de la o zi la alta, iar românii care sunt nemulțumiți de prezența lor împrăștie informații false cu privire la veniturile acestora, dar și cu privire la taxele pe care ei le achită la stat.

Nu doar cei care consideră că lucrătorii migranți „fură locurile de muncă” ale românilor răspândesc informații eronate, ci și cei care se lasă influențați de aceste persoane, tocmai din cauza faptului că nu se informează din surse sigure.

Descoperă în rândurile de mai jos care este adevărul despre veniturile muncitorilor asiatici și nu numai, dar și ce taxe se rețin de fapt din salariul acestora.

Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

În ultimii ani, România a devenit acasă pentru o mare parte dintre muncitorii străini care își doresc să ofere un trai mai bun familiilor pe care le-au lăsat în urmă, chiar dacă acest lucru înseamnă să lucreze departe de acestea în condiții greu de imaginat.

Muncitorii migranți reușesc să acopere lipsa acută de forță de muncă din țara noastră în multe domenii, însă, de cele mai multe ori, aceștia preferă să lucreze în HoReCa, transporturi, construcții sau să îngrijească persoane vârstnice. Cu toate că ei acceptă locuri de muncă pe care românii nici nu le iau în calcul sau nu și le mai doresc, prezența lor în România este foarte blamată, unii cetățeni considerând că „trăiesc pe spatele statului” sau că „fură locurile de muncă”.

Totuși, realitatea este cu totul diferită, scrie Antena 3 CNN, pentru că muncitorii străini care lucrează legal în țara noastră plătesc aceleași taxe și contribuții ca orice angajat român. Ei nu beneficiază de reduceri de taxe, scutiri speciale de la contribuții, subvenții speciale de la stat sau de ajutoare sociale fără justificare, plătind contribuții obligatorii conform legislației fiscale.

Mai exact, din salariul brut se opresc: 10% -impozitul pe venit, 25% - contribuție la pensii (CAS) și 10% - contribuție la sănătate (CASS).

Așadar, 45% din salariul brut al unui muncitor asiatic, și nu numai, este colectat de către stat, exact așa cum se întâmplă și în cazul unui cetățean român.

Iată și un exemplu oferit de sursa citată mai sus în articol:

Un muncitor asiatic care încasează salariul minim brut pe economie (3 700 de lei în 2025) primește un salariu net de aproximativ 2 080 de lei după reținerea tuturor taxelor, iar diferența de aproximativ 1 620 de lei merge către bugetul de stat, sub formă de contribuții. Pe lângă aceste taxe, angajatorul este obligat să plătească și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), care reprezintă 2,25% din suma brută.

Datele de la Inspecția Muncii și Ministerul Muncii arată că peste 90% dintre permisele de muncă emise în ultimii ani sunt pentru domeniile în care resursele umane sunt insuficiente.

Situația rară în care imigranții pot beneficia de exceptarea de la plata unor taxe în țara noastră este atunci când există convenții internaționale privind evitarea dublei impuneri în cazul în care imigrantul provine dintr-o țara cu care România are un acord în acest sens, iar condițiile sunt:

să lucreze temporar în țara noastră

angajatorul și angajatul să facă dovadă că se aplică convenția

muncitorii să fie persoane detașate sau cu contracte limitate

O altă situație la fel de rară care permite exceptarea de la plata unor taxe în România este cea în care se regăsesc detașații internaționali. În acest caz, „angajații trimiși temporar de companii străine pot fi scutiți de anumite contribuții, dar nu este cazul muncitorilor imigranți angajați direct în România (ex. în construcții, restaurante, curierat etc.), explică Antena 3 CNN.

