Ce taxe vor crește de la 1 ianuarie 2026. Pentru ce vor plăti românii mai mulți bani

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani pentru taxe. În cursul zilei de miercuri, 10 decembrie 2025, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de AUR împotriva noului pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 16:25 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 17:18
Începând cu 1 ianuarie 2026, românii trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani pentru taxe

Noul an vine cu schimbări importante pentru români, după ce sesizarea depusă de AUR împotriva noului pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan a fost respinsă de Curtea Constituțională, oferind undă verde noilor măsuri.

Conform actului normativ, cetățenii trebuie să plătească mai mulți bani pentru proprietăți și autoturisme. De asemenea, vor fi introduse taxe noi pentru coletele din afara Uniunii Europene. Și antreprenorii vor avea de suferit în 2026.

Ce măsuri sunt anunțate începând cu 1 ianuarie 2026

Pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan a trecut de Curtea Constituțională, urmând să fie trimis către Nicușor Dan pentru promulgare. Legea face parte din al doilea val de reforme fiscale propuse de premierul României.

Impozitul pe locuințe crește de la 1 ianuarie 2026

Românii sunt nevoiți să plătească mai mult pentru locuințe de la 1 ianuarie 2026. Mecanism tranzitoriu de calcul al impozitelor stabilit de Guvern este valabil până în 2027. Costurile vor fi semnificative în comparație cu cele din anii trecuți, potrivit click.ro.

Citește și: Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

Conform estimărilor, impozitul pentru o locuință ar putea crește cu aproximativ 80%. Spre exemplu, o persoană care a achitat impozitul de 198 de lei anul acesta la un apartament cu trei camere în București va plăti suma de 355 de lei în 2026 pentru aceeași locuință.

Comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardul

Începând cu 1 ianuarie 2026, toți comercianții trebuie să pună la dispoziție clienților plata cu cardul, având POS sau o aplicație de plată electronică.

Pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan propune eliminarea pragului de 50.000 de lei încasări în numerar pentru comercianții care trebuie să accepte plata cu cardul, conform sursei citate mai sus.

Impozitele vor crește și la mașini

De anul viitor, românii vor fi nevoiți să scoată mai mult bani pentru impozitul mașinilor, mai ales pentru automobilele care poluează mediul. Legea presupune un sistem nou de taxare a mijloacelor de transport, care se bazează pe capacitatea cilindrică (lei/200 cm³) și norma de poluare.

Așadar, vor fi luate în calcul opt clase de emisii. De la Non-Euro până la Euro 6 și hibride cu emisii mai mari de 50g CO₂/km.

Guvernul își dorește să reducă poluarea. Astfel, mașinile poluante vor fi taxate mai mult.

Spre exemplu, conform sursei citate mai sus:

→ normă E0–E3: între 237,6 lei și 297 lei

→ normă Euro 4: 228 – 285 lei

→ normă Euro 5: 213 – 267 lei

Vor exista schimbări pentru terenuri, CASS și capital social la SRL-uri

Printre măsurile propuse de Guvernul Bolojan se numără și următoarele:

• impozite mărite pentru terenurile deținute de persoane fizice

• creșterea bazei de calcul pentru CASS la 72 de salarii minime brute pentru persoanele cu activități independente

Citește și: „Taxa pe câine”, introdusă într-un oraș din România. De ce sunt obligați să o plătească și cei care nu au animale de companie

• capital minim social de 500 de lei pentru SRL-urile cu o cifră de afaceri de minimum 400.000 lei.

Taxe mărite pentru coletele din afara Uniunii Europene

Colaj cu bani numărați, o mașină și o casă de jucărie

De asemenea, românii vor fi nevoiți să plătească mai mult la transportul pentru coletele din afara Uniunii Europene. Guvernul lui Ilie Bolojan a propus suma de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

