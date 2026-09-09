Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a început, din data de 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august.

Românii care primesc bani pe 14 septembrie. Ce drepturi sociale sunt virate direct în cont | Shutterstok

Primele sume virate în conturi sunt alocațiile de stat pentru copii, îndemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. Calendarul pentru celelalte părți se va întinde până la data de 21 septembrie, potrivit adevarul.ro.

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Ce categorie de români primește banii pe 14 septembrie

Începând cu 8 septembrie, sunt virate în cont alocațiile de stat pentru copii, îndemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. Cei care au ales să primească aceste drepturi prin mandat poștal vor avea acces la bani începând din 10 septembrie, când Poșta Română va începe distribuirea banilor, potrivit sursei citate mai sus.

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Pe 14 septembrie este programată plata drepturilor în conturile bancare pentru persoanele cu dizabilități. Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea lor va începe patru zile mai târziu, pe 18 septembrie.

Un alt set de beneficii sociale va fi acordat pe 21 septembrie. Este vorba despre alocația de plasament, alocația de hrană destinată persoanelor infectate cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC.

Pe 21 septembrie mai sunt programate și plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), care include ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Sumele vor fi virate atât prin bancă, cât și prin mandat poștal, notează adevarul.ro.

Calendarul plăților pentru luna septembrie:

8 septembrie – alocațiile de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, în conturile bancare;

10 septembrie – încep plățile prin mandat poștal pentru aceste drepturi;

14 septembrie – drepturile persoanelor cu dizabilități, în conturile bancare;

18 septembrie – încep plățile prin mandat poștal pentru persoanele cu dizabilități;

21 septembrie – alocația de plasament, alocația de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și pentru bolnavii de TBC, precum și venitul minim de incluziune, atât prin bancă, cât și prin mandat poștal.

ANPIS efectuează în fiecare lună aceste plăți prin cele 41 de agenții județene și prin agenția pentru municipiul București. Aceste drepturi sunt acordate, în total, pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile.

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Când intră pensiile pe card în septembrie 2026. Data până la care trebuie să ajungă banii la pensionari

Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensiile aferente lunii septembrie sunt efectuate în perioada 1–15 a fiecărei luni, la domiciliul beneficiarilor, potrivit alba24.ro.

În septembrie 2026, distribuirea a început pe 1 septembrie și trebuie să se desfășoare până la data de 15 septembrie. Ziua exactă în care ajunge poștașul diferă în funcție de localitate, de traseul poștal, dar și de programul stabilit pentru fiecare zonă.

Pentru plățile restante, CNPP stabilește un interval separat, între 11–15 ale lunii, pentru distribuirea la domiciliu.

Pentru pensionarii care au ales plata într-un cont bancar, CNPP stabilește oficial că pensia se virează începând cu data de 12 și nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni.

Însă, pentru că în septembrie 2026 apare o situație specială de calendar, 12 septembrie fiind sâmbătă, iar 13 septembrie duminică, există posibilitatea ca operațiunile necesare alimentării conturilor să fie realizate înainte de weekend, adică pe 11 septembrie.

Ora la care suma intră pe card poate să difere de la o bancă la alta, mai notează sursa citată mai sus.