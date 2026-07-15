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A oprit traficul doar cu prezența lui. Un avion a ajuns pe șosea, spre Aeroportul Cluj, iar imaginile au făcut senzație

Un avion dezafectat transportat spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a blocat temporar o intersecție din oraș. Imaginile au devenit rapid virale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 14:42 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 14:47
Un avion dezafectat transportat spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a blocat temporar o intersecție din oraș. Imaginile au devenit rapid virale. | Shutterstock/Youtube
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Scene neobișnuite au fost surprinse în Cluj-Napoca, după ce un avion dezafectat a fost transportat pe șosea și a ajuns să blocheze temporar o intersecție importantă de la intrarea în oraș. Imaginile au atras imediat atenția șoferilor și au devenit virale pe rețelele sociale.

Un avion a ajuns pe șosea, spre Aeroportul Cluj, iar imaginile au făcut senzație

Aeronava, scoasă din uz, a fost transportată pe un camion de mare tonaj de la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni către Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Din cauza dimensiunilor impresionante ale încărcăturii, transportul s-a desfășurat în condiții speciale și a necesitat restricții temporare de circulație pe anumite porțiuni de drum.

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În momentul în care convoiul a ajuns la una dintre intersecțiile de la intrarea în Cluj-Napoca, șoferul camionului a fost nevoit să oprească și să efectueze mai multe manevre pentru a reuși să vireze în siguranță. Operațiunea a durat câteva minute, timp în care traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar circulația a fost restricționată temporar.

A oprit traficul doar cu prezența lui

Șoferii aflați în zonă au privit surprinși scena, iar mulți dintre ei au scos telefoanele mobile pentru a filma transportul neobișnuit. Nu este o imagine pe care o vezi în fiecare zi: un avion care circulă pe șosea și blochează o intersecție a stârnit curiozitatea tuturor celor prezenți.

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Aeronava nu va mai zbura, însă va avea un nou rol. Aceasta a fost achiziționată de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și va fi folosită pentru pregătirea personalului aeroportuar. Avionul va servi drept platformă pentru exerciții practice, inclusiv pentru simularea intervențiilor în situații de urgență, operațiuni de evacuare și antrenamente dedicate echipelor de pompieri, salvatori și personalului de securitate.

Astfel de aeronave dezafectate sunt utilizate frecvent de aeroporturile din întreaga lume pentru instruirea personalului, oferind condiții cât mai apropiate de cele întâlnite în situații reale. În acest fel, echipele de intervenție își pot perfecționa procedurile și pot reacționa mai eficient în cazul unor incidente care implică aeronave.

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