Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim

Mirabela Grădinaru împreună cu fiul său, Antim, au fost ieri în vizită la Spitalul Universitar, iar fiul președintelui a atras toată atenția.

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 09:47 | Actualizat Sambata, 15 Noiembrie 2025, 10:24
Evenimentul de la Spitalul Universitar a fost menit să marcheze Ziua mondială a Prematurității. | Hepta

În apropiere de Ziua Prematurității, zi sărbătorită de mamele care au născut prematur în fiecare an pe 17 noiembrie, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, împreună cu fiul lor, Antim, a făcut o vizită la Spitalul Universitar.

Mirabela Grădinaru, copleșită de emoții la evenimentul pentru Ziua mondială a Prematurității

Evenimentul de la Spitalul Universitar a fost menit să marcheze Ziua mondială a Prematurității. În timpul vizitei, Mirabela Grădinaru a spus că sprijinul cadrelor medicale pentru o mamă care naște prematur este extrem de important pentru că îi oferă siguranță. Ea le-a mulțumit asistentelor și medicilor pentru tot ceea ce fac pentru copiii născuți prematur.

Cu ochii în lacrimi, Mirabela Grădinaru a vorbit despre faptul că se află în această vizită în calitate de mamă a doi copii născuți prematur, Antim, și surioara lui, Aheea.

„Sunt aici ca mamă, mamă a doi copii născuți prematur, și emoțiile, da, încă sunt chiar și după atâția ani. Pentru că nu m-a pregătit nimeni pentru o naștere mai devreme, nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica zilei că poate mâine nu o să-mi mai pot țin în brațe copilul. Pentru că nicio mamă care naște prematur nu este pregătită.

Dar acum, privind în urmă, după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două nașteri premature, sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie și mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni și pentru noi, Dumnezeu a lucrat prin medicii care au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuții care au pus suflet pentru fiecare exercițiu, fiecare mișcare pe care le-au făcut cu cei doi copii, şi nu în ultimul rând, vouă, mamelor de copii prematuri, pentru că mie cel puțin mi ați fost un mare sprijin.

Astăzi suntem aici nu doar să vorbim despre prematuritate, ci să dovedim că, atunci când suntem uniţi, putem să transformăm frica în putere şi lacrimile în zâmbete, la final, pentru că ai noştri copii ne amintesc zi de zi că viaţa este cel mai mare dar pe care îl primim şi de care trebuie să avem grijă şi pentru care trebuiesc să fim recunoscători zi de zi”, a spus Prima Doamnă, potrivit Antena 3.

Mirabela Grădinaru nu a fost singură la eveniment, ci însoțită de fiul ei, Antim, care a făcut poze, s-a bucurat de baloane și a fost în centrul atenției. Micuțul a purtat un costum elegant și a ținut-o de mână pe mama lui, zâmbind la camere.

”Nicio mamă care naşte prematur nu este pregătită. Acum, privind în urmă, după atâţia ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature. Sunt recunoscatoare pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie şi mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a mai adăugat Mirabela Grădinaru, potrivit News.ro.

