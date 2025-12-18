Donald Trump interzice accesul fanilor la meciurile din Cupa Mondială 2026. Ce țări sunt vizate

Donald Trump dorește să le interzică anumitor fani intrarea în Statele Unite ale Americii pe durata desfășurării meciurilor din Cupa Mondială 2026. Iată cine se află pe lista liderului de la Casa Albă.

Statele Unite ale Americii găzduiesc Cupa Mondială în 2026, care începe pe 11 iunie 2026. Entuziasmul din jurul acestui tip de evenimente sportive a fost rapid domolit de acțiunile liderului de la Casa Albă, deloc surprinzătoare în parcursul său politic de până acum.

Donald Trump interzice intrarea fanilor în Statele Unite ale Americii în perioada Cupei Mondiale 2026

Administrața Trump a introdus reguli noi de călătorie care vizează perioada în care se va desfășura Cupa Mondială din 2026. Conform unei surse, în cursul zilei de marți, au fost introduse noi interdicții de călătorie, conform cărora se suspendă intrarea în Statele Unite ale Americii a cetățenilor din Senegal și Coasta de Fildeș.

Nu doar fanii care doreau să fie la meciurile din Statele Unite ale Americii pentru a-și susține echipele naționale vor avea de suferit, ci și cei care doreau să obțină o viză pe termen scurt în scop de muncă sau turism în perioada respectivă.

Senegal a fost repartizată în Grupa I, cu Franța, Norvegia și câștigătare dintre: Bolivia, Irak și Surinam. Meciurile echipei Senegal vor avea loc pe stadionul MetLife, însă partida contra adversarilor din play-off va avea loc în Toronto, iar acolo fanii pot fi prezenți fără restricții.

La fel și pentru Coasta de Fildeș, care a fost repartizată în Grupa E cu Germania, Ecuador și Curaçao. Partida cu Germania va avea loc tot în Canada, iar fanii pot participa fără probleme.

Cu toate acestea, există și excepții. Jucătorii, oficialii și rudele tuturor acestora au dreptul de a intra în țară. În total, 15 țări sunt pe ”lista roșie” a lui Trump: Afganistan, Myanmar, Ciad, Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan şi Yemen. Intrarea persoanelor din alte şapte ţări, precum Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela, este restricţionată parţial.

Lista a fost făcută public în luna iunie, iscând multe controverse. Vizele emise înainte de luna iunie nu vor fi revocate.

Donald Trump a recurs la această măsură radicală pentru a „proteja țara de teroriști străini” sau de alte amenințări la adresa securității țării. Liderul de la Casa Albă a recurs la mai multe acțiuni de respingere a migrației de la acceptarea celui de-al doilea mandat. Și în primul său mandat, Donald Trump a pus interdicții unor cetățeni, în principal din Africa și Orientul Mijlociu.

„Această politică nu are legătură cu securitatea națională – are legătură cu semănarea diviziunii și denigrarea comunităților care caută siguranță și oportunități în Statele Unite”, a declarat Abby Maxman, președinta Oxfam America, o organizație internațională non-profit de ajutor umanitar, conform unei surse.