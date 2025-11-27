Antena Căutare
Casa Albă, mesaj de susținere pentru Donald Trump, după ce președintele american a jignit o jurnalistă. Cum s-a ajuns aici

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:29 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:29
Donald Trump, din nou în situația de a jigni o jurnalistă | GettyImages, ProfiMedia

Donald Trump a surprins din nou cu o remarcă negativă. Comentariul președintelui Statelor Unite ale Americii a fost la adresa unei jurnaliste.

Cum a răspuns Casa Albă la comentariul jignitor al lui Donald Trump la adresa jurnalistei Katie Rogers

Donald Trump este cunoscut pentru replicile sale ”fără filtru”, totodată și pentru indiscreția în privința femeilor. Președintele american a reacționat virulet, după ce a apărut în presă articolul semnat de Katie Rogers.

Corespondentul New York Times a scris despre cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, precizând că există semne de oboseală și îmbătrânire în abordarea mandatului, la vârsta de 79 de ani ai președintelui. Aceasta a făcut o paralelă cu primul mandat, considerând că de această dată, Donald Trump alege să călătorească mai puțin pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că vârsta acestuia joacă un rol important în acest mandat.

Donald Trump a reacționat imediat în stilul caracterictic, care deseori a lezat părțile implicate: „Autoarea textului, Katie Rogers, care a primit sarcina de a scrie numai lucruri rele despre mine, este o jurnalistă de mâna a treia, urâtă atât la interior, cât și la exterior”, a spus el, conform People.

Abigail Jackson, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă a transmis public: „Președintele Trump nu a fost niciodată politically correct, nu se abține și, în mare măsură, americanii l-au reales tocmai datorită transparenței lui.”

„Nu are nimic de a face cu genul. Este legat de faptul că îngrederea președintelui și a publicului în mass-media este la cel mai scăzut nivel”, a mai adăugat el.

Donald Trump a avut cuvinte denigratoare și la adresa ziarului respectiv, numindu-l „o cârpă ieftină” sau „un adevărat DUȘMAN AL POPORULUI”.

Articolul respectiv a fost scris de Katie Rogers în colaborare cu jurnalistul Dylan Freedman. Cei doi au amintit de momentul în care președintele părea să fi adormit în timpul unei ședințe oficiale, fapt pe care Donald Trump l-a negat. De asemenea, Katie Rogers a amintit și de numeroasele apariții ale președintelui în care erau vizibile vânătăi, aducând în discuție sănătatea acestuia.

„Reportajele The Times sunt precise și bazate pe relatări directe ale faptelor. Insultele și expresiile jignitoare nu schimbă acest lucru și nici jurnaliștii noștri nu se vor sfii să acopere această administrație în fața tacticilor de intimidare precum acestea.

Jurnalistele experte și meticuloase, precum Katie Rogers, exemplifică modul în care o presă independentă și liberă ajută poporul american să înțeleagă mai bine guvernul și liderii săi”, se arată în declarația oficialilor de la New York Times.

Acest caz, în care Casa Albă îl apără pe Donald Trump după remarcile dezamăgitoare la adresa jurnalistelor, nu este singular. Potrivit sursei menționate anterior, în urmă cu doar două săptămâni, s-a răstit la corespondentul Bloomberg, Catherine Lucey, după ce aceasta l-a întrebat despre dosarul Epstein: „Taci. Taci, Piggy [n.r. purcico].”

Un purtător de cuvânt a spus atunci că Catherine Lucey „s-a comportat într-un mod neadecvat și lipsit de profesionalism cu colegii săi aflați în avion. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”.

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, l-a apărat și ea pe Donald Trump în cazul cu Catherine Lucey, în timpul unei conferințe de presă: „Uite, președintele este foarte sincer și cinstit cu toată lumea din această cameră. Ați văzut cu toții asta cu ochii voștri. Ați experimentat-o cu toții. Și cred că este unul dintre numeroasele motive pentru care poporul american l-a reales pe acest președinte, datorită sincerității lui.”

„El denunță știrile false atunci când le vede. Se frustrează cu jurnaliștii atunci când mințiți despre el, când răspândiți știri false despre el și administrația sa.

Și așa că, cred că faptul că președintele este sincer și deschis și cinstit în fața voastră, în loc să se ascundă de voi, este sincer mult mai respectuos decât ceea ce ați văzut în ultima administrație, unde aveți un președinte care v-ar minți în față și apoi nu ar vorbi cu voi timp de săptămâni.

Cred că toată lumea din această cameră ar trebui să aprecieze sinceritatea și deschiderea pe care le primiți de la președintele Trump aproape zilnic”, a adăugat ea.

