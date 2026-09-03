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EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum

Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații după înmormântarea actriței: „N-am putut să-i spun decât că o iubesc foarte mult”

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 12:22 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 12:22
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum | captura instagram/facebook
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Anca Pandrea a fost condusă pe ultimul drum la Cimitirul Sfânta Vineri, într-un moment încărcat de emoție pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o.

EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării

Printre cei prezenți s-a numărat și singurul nepot al actriței, Codruț Magdin, care a vorbit despre relația pe care a avut-o cu mătușa sa și despre ultimele momente în care au reușit să stea de vorbă.

Deși viața i-a purtat pe drumuri diferite, iar Codruț a locuit mulți ani în America, legătura dintre cei doi a rămas una importantă. Nepotul actriței recunoaște însă că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de ea.

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„Am avut o discuție, nu știam că o să se întâmple ce s-a întâmplat”, a povestit acesta, rememorând ultima perioadă din viața Ancăi Pandrea. A reușit să vorbească cu ea și în timp ce actrița se afla în spital, iar cuvintele pe care i le-a transmis atunci au rămas pentru el extrem de importante.

„N-am putut să-i spun decât că o iubesc foarte mult și că o apreciez. Întotdeauna o să rămână în spiritul meu”, a mărturisit Codruț Magdin.

Amintirile din copilărie, printre cele mai prețioase

Nepotul își amintește de Anca Pandrea ca de o femeie veselă, glumeață și plină de energie. Tocmai de aceea, speră ca imaginea pe care oamenii o vor păstra despre actriță să fie cea a femeii care a știut să aducă zâmbete în jurul ei.

„Haioasă, glumeață și sper ca toată lumea să-și aducă aminte de ea așa cum a fost într-adevăr”, a spus el.

Codruț Magdin și-a amintit și de vizita pe care Anca Pandrea i-a făcut-o în America, pe vremea când soțul actriței, Iurie Darie, era încă în viață. Pentru el, experiența a fost una intensă, mătușa sa fiind dornică să profite de fiecare moment.

După moartea lui Iurie Darie, Anca Pandrea s-ar fi închis tot mai mult în ea, iar relația cu sora sa, mama lui Codruț, s-a răcit. Lucrurile nu au mai fost ca înainte, iar distanța dintre membrii familiei a devenit mai apăsătoare.

Nepotul spune că nu i-a cerut niciodată nimic mătușii sale și regretă astăzi un singur lucru: că nu au petrecut mai mult timp împreună.

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Florile galbene, despre care spune că îi plăceau Ancăi Pandrea, au însoțit momentul despărțirii. Iar printre cele mai dragi amintiri rămân cele din copilărie, când actrița îl încuraja să fie liber și să facă „prostii”. „Furam cireșe când eram mic, din curtea ei”, și-a amintit nepotul, cu nostalgie, povestind in exclusivitate pentru Antenastars.

Anca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum. Primele imagini de la biserică, înainte de slujba de înmormântare | EX...
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