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Mesajul ciudat publicat de milionarul care a murit în accidentul aviatic din Florida. Ce scria despre prăbușirea unui avion

Avionul privat Learjet care se îndrepta spre Bahamas și s-a prăbușit în sudul Floridei, având nouă persoane la bord, a provocat moartea lui Adam Robinson, a soției sale, Helen Sharp, și a celor doi copii ai lor

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 08:35 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 08:37
Mesajul ciudat publicat de milionarul care a murit în accidentul aviatic din Florida. Ce scria despre prăbușirea unui avion | Profimedia Images
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Vorbim de Emma, în vârstă de 4 ani, și Charlie, în vârstă de 2 ani, potrivit unui comunicat transmis de familiile celor șapte pasageri.

Mesajul ciudat publicat de milionarul care a murit în accidentul aviatic din Florida

De asemenea, a murit Anita Maria Cetina, persoana care îi ajuta pe părinți să aibă grijă de copii. Printre victime s-a numărat și copilotul Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de 20 de ani. Alte două victime au fost identificate drept Rachael Reed și Charmi Fehr. Identitatea celuilalt pilot nu a fost făcută publică imediat.

„Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile piloților, care trec prin această suferință alături de noi”, au transmis familiile celor șapte pasageri.

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Adam Robinson a fost antreprenor în domeniul tehnologiei. În vârstă de 45 de ani, acesta a fost cofondator al Robly, o platformă de marketing prin e-mail, și fondator al Retention.com, o companie care folosește tehnologia pentru a identifica adresele de e-mail ale vizitatorilor site-urilor de comerț electronic.

O postare mai veche a lui Robinson de pe platforma X a devenit virală după tragedie. Antreprenorul a povestit recent, în cadrul podcastului ProfitLed, că locuia împreună cu familia în Aspen, Colorado.

„Simt că trăiesc visul”, spunea Robinson. „Îmi place că îmi pot vedea copiii dimineața și seara, că nu trebuie să călătoresc prea mult pentru serviciu și că pot locui într-un loc care a fost mereu visul meu. Iar soția mea este foarte fericită pentru că poate fi artistă cu normă întreagă”, declara acesta.

Un anchetator federal a declarat luni că avionul privat ar fi început, cel mai probabil, să se dezintegreze înainte de a lovi solul și de a fi cuprins de flăcări. Imagini filmate de trecători au surprins momentul în care aeronava Learjet, care se îndrepta spre Bahamas, a intrat în picaj duminică după-amiază, înainte de a exploda în Greenacres, la aproximativ 11 kilometri sud-vest de West Palm Beach.

Flăcările au cuprins zona din jurul craterului format în urma impactului, în timp ce locuitorii priveau îngroziți. Un nor dens de fum negru a acoperit locul prăbușirii, iar din avion au rămas foarte puține fragmente.

Postarea lui Adam Robinson care a devenit virală după tragedie

Cu mai bine de șase luni înainte de accidentul aviatic din Florida, antreprenorul Adam Robinson publicase pe platforma X un mesaj care a atras acum atenția internauților: „Nu trebuie să prăbușești un avion ca să înveți să zbori”.

Nouă persoane au murit după ce avionul Learjet 60, care se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit la 1 noiembrie 2026, în apropiere de Lake Worth Beach, în comitatul Palm Beach, Florida.

Mesajul publicat pe 17 aprilie aborda ideea dezvoltării unei afaceri fără finanțare din partea fondurilor de capital de risc, un subiect important pentru activitatea lui Robinson la Retention.com și RB2B. Referirea la aviație era folosită ca o analogie în discuția despre antreprenoriat și nu există nicio legătură confirmată între postare și zborul în timpul căruia s-a produs accidentul, arată ibtimes.co.uk.

Filosofia de afaceri a lui Adam Robinson

Mesajul integral publicat de antreprenor suna astfel: „Nu trebuie să prăbușești un avion ca să înveți să zbori... și nu ai nevoie de capital de risc pentru a construi o afacere”.

Postarea a apărut pe contul său de X, @RetentionAdam, și combina comparația cu zborul cu o idee despre finanțarea companiilor aflate la început de drum.

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